28 Aralık 2016 01:11

Fenerbahçe'nin devre arasındaki transfer bombası Taison...

Brezilyalı oyuncuya içinde imza parasının da bulunduğu 3 yıllık 7 milyon Euro'luk bir teklif yapıldı.

Zenit'i çalıştıran Mircea Lucescu, Shakhtar'dan eski oyuncusunu Rusya'ya götürmek isterken asıl rakip ise Çinliler. Taison için Çin'den 3 yıl için 20 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ortaya çıktı.

Ukrayna'dan Fakty, Advocaat'ın Taison'u bizzat aradığını ve İstanbul'a davet ettiğini, korkularına ve paraya kapılıp karar vermeden önce Türkiye'de birkaç gün geçirmesini tavsiye ettiğini iddia etti.

Taison menajeri ne demişti?

Taison'ın menajeri Diego Dornelles, ''Taison kariyerini Türkiye’de sürdürmek istemiyor. Shakhtar yönetimi ile yeni sözleşme konusunda görüşme yaptık. Ancak bu görüşme hiç de iyi geçmedi. Shakhtar’ta da kalmayacağını söyleyebilirim. Yeni sözleşme imzalaması mümkün görünmüyor. Kendisi Almanya, Rusya ve Çin’den gelen tekliflere daha sıcak bakıyor'' açıklamasında bulunmuştu.

Taison kimdir?

2013 yılında Metalist Kharkiv'den 15.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer olan Brezilyalı kanat oyuncusu 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Metalist Kharkiv'de 83 maçta 20 gol attı, 26 asist yaptı. Ardından Shakhtar formasıyla 150 resmi maçta 26 gol attı, 41 asist yaptı. 28 yaşındaki oyuncu Brezilya formasını ise sadece 1 kez giydi.