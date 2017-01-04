04 Ocak 2017, Çarşamba
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Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart

Yeni yıl tatili için Amsterdam'a gitmeden önce Başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelen teknik direktör Dick Advocaat, ikinci yarı öncesinde planlarını masaya döktü...


04 Ocak 2017 00:22


Yeni yıl tatili için Amsterdam'a gitmeden önce Başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelen teknik direktör Dick Advocaat, ikinci yarı öncesinde planlarını masaya döktü...

Ligin ilk yarısını 16 maçta 31 puanla kapadıklarını anlatan tecrübeli teknik adam futbolun hesap kitap işi olduğundan bahsetti. Şampiyon olmak istiyorlarsa ikinci yarıda oynanacak 18 maçta 44 ila 46 puan toplamak zorunda olduklarını söyledi. Bunun yolununda alınacak 15 galibiyetten geçtiğinden detaylı şekilde bahsetti.

Aziz Yıldırım: Bu takım daha önce 17'de 16 yaptı

Başkan Aziz Yıldırım da daha önce bu takımın 17'de 16 yaptığını bu oyuncuların o ruhu taşıdığını söyledi. Advocaat ise Adanaspor maçıyla başlayıp 28'inci haftada oynanacak Galatasaray derbisine kadar olan 11 maçın tamamından galip gelinmesinin hayati önem taşıdığından bahsederken yönetimin kendilerine destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Bu dönemde oynanacak Başakşehir, Bursa ve Karabük maçlarının ise kritik mücadeleler olduğunu Başkan Aziz Yıldırım'la paylaştı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: fenerbahçe, advocaat



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