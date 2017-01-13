Advocaat, Emenike ve Van Der Wiel'in biletini kesti!

13 Ocak 2017 00:57

Fenerbahçe'de yönetim teknik direktör Dick Advocaat'a, Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'e son bir şans daha vermesi konusunda ricacı oldu... iki oyuncuya da teklif gelmediğini 5 milyon euro'yu bulan toplam alacakları yüzünden yeni transfer de yapılamadığını ilettiler. En azından bazı maçlarda forma bulmaları durumunda Mart ayına kadar transferin açık olduğu ABD, Arap ülkeleri ve Çin'e satışlarının sağlanabileceğini ilettiler.

Advocaat ise iki oyuncuyu da kapılarını kaparken, "ben tüccar değilim. Tek bildiğim ikisinin de benim takımımda oynayacak kapasiteleri olmadığı. Wiel'i oynatırsam Şener'e, Emenike'yi oynatırsam Fernandao'ya haksızlık olur. Ayrıca ikisinin verdikleri enerji de çok düşük. Takımın enerjisini düşürüyorlar" ifadelerini kullandı.