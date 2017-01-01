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Adı Fenerbahçe ile anılan sağ bek, Bursaspor'a önerildi

Adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo, Bursaspor’a önerildi.


01 Ocak 2017 16:09


Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 5. sırada tamamlayan Bursaspor, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız verdi. Önceki gün Özlüce Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından, takımdan ayrılması düşünülen isimler ve transfer yapılması planlanan mevkilerle ilgili rapor sundu.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu
Öncelik olarak sağ bek mevkine isim arayışlarına başlayan Bursaspor’a, geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Perulu sağ bek Aldo Corzo önerildi. Peru’nun Deportivo Municipal takımında forma giyen Corzo, kariyerinde Alianza Lima ve USM Porres formaları da giydi. Bu sezon takımı ile 31 maça çıkan Perulu futbolcu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA

Etiket: Bursaspor, Fenerbahçe, Aldo Corzo



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