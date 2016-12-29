29 Aralık 2016 00:57

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında adı geçen Manchester United'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay'ın şok görüntüleri basına sızdı.

İngilizler'in yüksek tirajlı gazetesi The Sun'ın duyurduğu haberde; Hollanda'da bir cafede 'shisha pipe' içerken görüntülenen 22 yaşındaki oyuncunun yanında bir arkadaşı ve 3 kızın olduğu belirtilmiş. Geçtiğimiz pazar akşamı sabaha karşı 6'da Rotterdam'da bir mekanda gizlice fotoğrafları çekilen oyuncunun Manchester United'daki menajeri Jose Mourinho ile bu görüntüler nedeniyle sorun yaşayabileceğine vurgu yapılmış. Haberde 'shisha pipe'ın 200 sigaraya eşdeğer olduğu belirtilmiş.

22 yaşındaki Hollandalı futbolcu bu sezon Manchester United'ta 8 resmi maçta toplamda 134 dakika forma giyebildi. 2015 yaz transfer döneminde 34 milyon Euro'ya PSV'den Manchester United'a transfer olan oyuncu bu yıl Jose Mourinho'nun gözüne giremedi ve devre arası takımdan ayrılması kuvvetle ihtimal.

Memphis Depay ile Fenerbahçe dışında Roma ve Everton ilgileniyor.