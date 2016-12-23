24 Aralık 2016, Cumartesi
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Adanaspor'un teknik direktörü belli oldu!

Adanaspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Levent Şahin'in getirildiğini açıkladı.


23 Aralık 2016 18:54


Adanaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Bildiginiz gibi bir süredir teknik adam arayışımızı sürdürmekteydik. Hem Adanaspor’a yakışır hem de hedeflerimize bizi taşıyacak donanımda bir isim bulmak için uğraş verdik.

Adana'yı ve Adana kültürünü bilen, güçlü bir isimle çalışmış, donanımlı bir isim olması sebebi ile Levent Şahin hoca ilk tercihimiz haline geldi.

Ancak A Milli Takımda Sayın Fatih Terim'in Yardımcısı bir isime talip olmanın da hiç kolay olmadığını da biliyorduk. Bu sebeple hem Levent Hoca ile görüştük hem de Fatih hocamızdan izin istedik. Önce Fatih Hocamız yardımcısından vazgeçmek istemediğini ifade etmesi üzerine Levent Şahin hoca ile çalışma isteğimizdeki ısrarımızı belirttik.

Bunun uzerine Fatih Hocamız, Levent Hocanın A Milli Takımda Yardımcılık görevine devam etmesi koşulu ile Adanaspor'da çalışmasına onay verdi.  Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Adanaspor Futbol takımının Teknik Direktörlük görevine Sayın Levent Şahin'in getirildiğini ve Adanaspor camiasına ve ülke futboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Adanaspor A.Ş. Yönetim Kurulu

Etiket: Adanaspor, Levent Şahin



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