Adanaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

23 Aralık 2016 18:38

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osman Yereşen Tesisleri’nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

İdmanın ikinci bölümünde taktiksel organizasyonlar üzerinde duran Arın’ın, çalışma sırasında oyunculara sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi. Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-beyazlılar, tesislerde kampa girdi.