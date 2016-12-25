Adana Demir beraberliğe abone

25 Aralık 2016 11:59

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in geride kalan 16 haftasında aldığı 9 beraberlikle dikkati çekti.

Sezona sıkıntılı başlayan mavi-lacivertli ekip, ilk haftada deplasmanda yaptığı Samsunspor maçına oyuncularının lisans ücretleri ödenmediği gerekçesiyle genç kadroyla çıktı.

Bu maçta Samsunspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor, sonraki haftalarda Büyükşehir Gaziantepspor ile 1-1, Altınordu ile 2-2, Şanlıurfaspor ile 0-0, Ümraniyespor ile 1-1, Giresunspor ile 1-1, Bandırmaspor ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1, dün deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile de golsüz beraberliği bozamadı.

Ligde en çok 1 puan alan takım olarak dikkati çeken Adana Demirspor'un, 9 beraberliğin yanı sıra 4 galibiyet, 3 de mağlubiyeti bulunuyor.