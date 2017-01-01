01 Ocak 2017 19:01

NTVSpor’da Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen’in hazırlayıp sunduğu Yüzde Yüz Futbol’un bu haftaki konukları; Arda Turan, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Murat Boz ve Acun Ilıcalı oldu. Futbolun konuşulduğu programda TFF 1.Ligi’nin de konuşulduğu bölümde taraftarların neden stadyumlara ilgi göstermediği ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Eskiden Anadolu takımlarının daha çok taraftar topladığı belirtilirken Acun Ilıcalı’nın Boluspor taraftarı ile ilgili söylediği olumsuz sözlere Rıdvan Dilmen müdahale etti.

Acun Ilıcalı’nın “Ben küçükken taraftarı en az olan takımlardan biri Boluspor diğeri ise Altay’dı. Öbür takımların taraftarı vardı” sözüne; Rıdvan Dilmen “Bolu’da 1981-1983 yıllarında oynadım. İçeride hep full oynuyorduk” diye cevap verdi.