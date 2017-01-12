12 Ocak 2017, Perşembe
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Acun Ilıcalı-Sneijder fotoğrafının sırrı ortaya çıktı

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı instagram hesabından Galatasaraylı Sneijder ile fotoğraf paylaşarak "Biz neredeyiz? Burası neresi?" diye takipçilerine sormuştu. O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı.


12 Ocak 2017 14:52

Acun Ilıcalı'nın instagram hesabından paylaştığı Wesley Sneijder fotoğrafının sırrı ortaya çıktı. İkilinin Çorlu Havalimanı'nda fotoğrafı çekildiği öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder ile  televizyoncu Acun Ilıcalı'nın içinde bulunduğu özel uçak, İstanbul'daki hava yoğunluğu nedeniyle Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na iniş yaptı.

Wesley Sneijder ile Acun Ilıcalı, özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak yoğunluk nedeniyle Ilıcalı ve Sneijder'in içinde bulunduğu uçak Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaktan inen Ilıcalı ve Sneijder, havalimanında bulunan hayranları ile hatıra ı çektirip, özel bir otomobil ile İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: DHA

Etiket: acun ılıcalı, sneijder


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