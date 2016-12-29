Acun Ilıcalı: Beşiktaş, şampiyonlukta bir adım önde

29 Aralık 2016 23:50

NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol Yılbaşı Özel programına konuk olan Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Murat Boz ve Acun Ilıcalı'ya hangi takımın şampiyonluğa ulaşabileceği soruldu. 5 ismin de favorisi Beşiktaş oldu. İşte isimlerin konuyla ilgili açıklamaları:

Acun Ilıcalı: Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. Daha iş bitirici bir futbol oynuyor. Anadolu maçlarında Beşiktaş, kazanmaya daha yakın taraftı. Ne edip ediyor kazanıyor. Beşiktaş takımı oynarken, rakibi alıp boğuyor topu içeri sokacağını gösteriyor ve onu başarıyor. Takımda son beceri de var. Fenerbahce için çok kötü bir başlangıç ama tarihi bir geri dönüş yaptı. Ama eğer bizim yöneticilerimiz gerçeği görüyordur... 3-4 sene önce takım Trabzonspor'u deplasmanda yendi ve transfer yapılmadı. Sezon şampiyonluk gitti.

Başakşehir'den tarihi bir başarı var. Emre'ye de söyledim. Başakşehir olsa, Fenerbahçeliler olarak Fenerbahçe'den sonra tutacağımız takım olur. Rakibin şampiyon olmaması mutlu ediyor. Başakşehir şampiyon olursa, bir çok takım sevinir. Ama ara maçlarda puan kaybedebilirler. Sempatik bir takım. Diğerleri onlara karşı hırslanmıyorlar. Ancak şu anda liderler ve artık rakipler hırslanacak, bunun dezavantajını yaşayacaklar.

Murat Boz: Beşiktaşlı olarak takımımın şampiyon olmasını isterim. Ancak 8 puan öndeyken şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdığımız sezonu hatırlıyorum. Ancak bu sezon şampiyonluğu kaptıracağını zannetmiyorum. Biz şampiyon olamazsak Başakşehir olsun isterim.

Arda Turan: 3 büyük takım sürekli maçlarını kazanamayacağı için Başakşehir'in sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum. Oynadıkları oyun ve sistemden dolayı. 3 büyükler -Beşiktaş harici- her maçını kazanacak gibi durmuyor. Beşiktaş daha iyi oynayan, daha etkili, daha çözümcü oyuncuları var. Favori Beşiktaş, sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe... Enteresan bir lig olacak gibi geliyor bana. 4 kulüp de sonuna kadar gidebilir. 70 ve 72'ler şampiyonluk gelir. Bizde 79 oldu. Favorim Beşiktaş veya Başakşehir. Ancak Galatasaray'ın olmasını isterim.

Burak Yılmaz: Beşiktaş bir adım önde. Ama Fenerbahçe son zamanlarda geldi. 5 puan bir şey değil. Fikstüre baktığınızda Fenerbahçe 2 tane içeride. Galatasaray 2 tane çok zor deplasman. Beşiktaş'ın bir tane zor deplasmanı var. Beşiktaş önde ama Fenerbahçe de geldi. Galatasaray'ın fikstür zorluğu var.