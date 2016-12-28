28 Aralık 2016 03:09

Beşiktaş'ın 10 milyon Euro satın alma bedeliyle kiraladığı Vincent Aboubakar için kulübü Porto kapıyı çaldı. Siyah-beyazlılara Kamerunlu oyuncunun bonservisini alıp alınmayacağı soruldu.

Beşiktaş yönetimi şu an için Aboubakar'ın bonservisinin alınması konusunda bir girişim yapmayacaklarını, Mayıs ayına kadar beklemek istediklerini aktardı.

Porto yönetimi bunun üzerine yüzde 25'lik bir indirim yapabileceği ve Aboubakar'ı 7.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'a satabileceğini iletti.

Siyah-beyazlı yönetim ise şu andaki finansal fair-play planlaması kapsamında Aboubakar için ancak 3.5 milyon Euro ödeyebileceklerini Portekizlilere iletti.