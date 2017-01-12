12 Ocak 2017, Perşembe
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Aboubakar gidecek, Mitrovic gelecek

Porto'nun Aboubakar'ın kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için yaptığı teklifi Beşiktaş'a getiren Fransız avukat Andre Buffard sürpriz bir teklif getirdi...


12 Ocak 2017 00:32

Forvet hattında tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşayan ve gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Porto'dan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi...

Portekiz ekibi Türkiye'de sıkça eleştirilen Vincent Aboubakar konusunda nasıl bir planlama yapıldığını sordu. Daha önce Beşiktaş'a Aboubakar için yüzde 15'lik indirim teklif eden Portekizliler bu kez daha sürpriz bir teklifle kapıyı çaldı. Aboubakar'ın kiralık sözleşmesini feshederek, 2.5 milyon Euro'luk kiralama bedelinin 1 milyon Euro'sunu da geri ödemeyi teklif ettiler.

Aboubakar'ın menajerinden Mitrovic teklifi

Porto'nun Aboubakar'ın kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için yaptığı teklifi Beşiktaş'a getiren Fransız avukat Andre Buffard sürpriz bir teklif getirdi... Fransız avukat Aboubakar'ı Porto'ya göndermeyi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'a bağlı olduğu menajerlik şirketi tarafından Newcastle forması giyen Aleksandar Mitrovic'i transfer edilebileceği mesajını verdi. Championship'te bile beklediği kadar forma bulamayan 22 yaşındaki Sırp oyuncunun 6 aylığına veya Newcastle'ın Premier Lige yükselmesine göre 1.5 sezonluğuna kiralık olarak forma giyebileceğini aktardı.

Aleksandar Mitrovic kimdir?

22 yaşındaki 1.89 boyundaki golcü oyuncu Partizan altyapısında yetişti. Daha sonra Anderlecht'e geçen Mitrovic, 2015 yılında Newcastle United'a transfer oldu.

Aleksandar Mitrovic, Newcastle United formasıyla 17 maçta 5 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Aleksandar Mitrovic'in Newcastle United ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, transfermarkt değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mitrovic, beşiktaş


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