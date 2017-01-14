14 Ocak 2017, Cumartesi
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Abdurrahim Albayrak: “Görev verilirse her zaman buradayım”

Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, zamanı geldiğinde tekrar yönetime gireceğini belirterek, “Galatasaraylı büyüklerimiz görev verirse, her zaman buradayız. Sağlığım yerinde” dedi.


14 Ocak 2017 14:13

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak kulüp üyeliğinde 25. yılını doldurduğundan dolayı Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törende beratını aldı. Törenden sonra Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Heyecanlı günlerinden birini yaşadığını belirten Albayrak, “25. yılımı doldurarak divan üyeliğimi kazandım. Çok neşeliyim. Allah nasip ederse 25 yıl daha hizmet ederiz” şeklinde konuştu.

“Görev verilirse her zaman buradayım”

Zamanı geldiğinde tekrar yönetime girebileceğini belirten Abrurrahim Albayrak, “Galatasaraylı büyüklerimiz görev verirse, her zaman buradayız. Sağlığım yerinde” dedi. Galatasaray’ın önünde iki tane önemli maç olduğunu söyleyen Albayrak, “Konyaspor ve Karabükspor maçlarını alırsa şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur. Ben takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Kadro eksik değil”

Galatasaray’ın kadrosunun eksik olmadığını da vurgulayan Albayrak, “Hocanın isteği doğrultusunda takviye yapıldı. Transfer yaparsınız bazen tutmaz. Önemli olan uyum sağlamasıdır. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımız uyum sağlar. Bu arkadaşlarımızın direk katkısı olacağını inanıyorum. Hepsine başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiket: Galatasaray, Abdurrahim Albayrak


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