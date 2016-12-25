27 Aralık 2016, Salı
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Abdullah Avcı’dan video hakem açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, video hakem uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bunlar denenecektir. Bizim dışımızda gelişecek şeyler. Nostalji olarak bakıldığında sanki doğasını bozuyor gibi ama şimdiki süreçte bakıldığında da içinde olması gereken bir süreç gibi duruyor” dedi.


25 Aralık 2016 15:11


Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 4. Etabı’nda sona gelindi. Projeye katılan 4 bin futbolcu adayı, 2 ay boyunca yeteneklerini sergiledi. Adaylar bugün Bayrampaşa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda düzenlenen final programı ile son kez sahaya çıktı. 7-15 yaş aralığındaki adayların içinden başarılı olanlar başta Başakşehir Kulübü olmak üzere İstanbul’daki profesyonel ve amatör spor kulüplerinin altyapısına kazandırılacak.

Avcı: “Biz farkındalık oluşturmak için buradayız”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu önemli projesine katılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, organizasyonun çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekerek, “Şu ana kadar 12-13 bin çocuğa dokundu. Spor alanlarının içine çekiyorlar, kötü alışkanlıklarının dışında kalıyorlar. Bu 12-13 bin çocuk yanındaki arkadaşına dokunduğu zaman 25-30 bini buluyor, sayısal olarak gelişiyor. Bunun yanında burada çok iyi eğitim veren BESYO mezunları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Biz burada sadece farkındalık oluşturmak için bulunuyoruz” dedi.

Video hakem açıklaması

Medipol Başakşehir tarafından, dün yapılan video hakem açıklaması ile ilgili ise deneyimli teknik adam, “Başkanımız bunu Türk futbolu adına konuştu. Bu bir süreç. Biraz evvel nasıl çocuklar için bu kadar internetin, teknolojinin içine girdiği bir ortamda bunları tabii daha az hataya indirmek için düşünülen bir proje. Bu sadece bize bağlı değil, bu FIFA ve UEFA tarafından denemesi yapılacak. Bunlar bir testten geçecekler, bunlar yakın değil, 1-2 senelik süreçtir. Söylediği çok güzel sözler var. Bunlar Türk futbolu adınadır, bekleyeceğiz ve göreceğiz. Teknolojinin bu kadar hayatımıza girdiği bir durumda, futbol akademisinin büyüğü bir yerde bunlar kullanılacaktır. Bunlar denenecektir. Bizim dışımızda gelişecek şeyler. Nostalji olarak bakıldığında sanki doğasını bozuyor gibi ama şimdiki süreçte bakıldığında da içinde olması gereken bir süreç gibi duruyor” diye konuştu.

“Harika başladık ve harika bitirdik”

Abdullah Avcı, transfer politikaları ile ilgili ise, “Takviye yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bizim için harika bir ilk yarı geçti. Harika başladık, harika geliştirdik ve harika bitirdik. Namağlup tek takımız. Biz bardağın dolu tarafından bakıyoruz. Dün keşke kazanmak isterdik ama olmadı. Önemli olan bunların analizi yapmaktır. Transfer konusunda çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Etiket: Başakşehir, Abdullah Avcı



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