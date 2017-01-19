20 Ocak 2017, Cuma

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Abdullah Avcı: “Kapalı savunmaya karşı iyi oynayamadık”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, topa sahip olmalarına rağmen çok ağır kaldıklarını söyleyerek, “Biz kapalı savunmalarda oyunu doğru oynayamadık. Rakibin de her geçen dakika mücadele isteği arttı” dedi.


19 Ocak 2017 22:38

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Amasyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, “Yeni Amasyaspor’u mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Biz kapalı savunmalarda oyunu doğru oynayamadık. Topa sahiptik ama oyun içinde çok ağır kaldık. Rakibin her geçen dakika mücadele isteği arttı. Ama bugün itibariyle grup birinciliğini garantiledik. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ederim. Amasyaspor’da şampiyonluğa oynuyor. Onlara da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etiket: Başakşehir, Abdullah Avcı



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