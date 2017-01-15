15 Ocak 2017, Pazar
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Abdullah Avcı: “İkinci yarıya böyle başlangıç yapmak önemliydi”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor galibiyeti için, “İkinci yarıya böyle bir başlangıç yapmak önemliydi” dedi.


15 Ocak 2017 11:50

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 5-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah, “Devre arası önce yoktu. Sonra ligin kaydırılması oldu. Antalya’da kamp yaptık. İstanbul'daki hava şartları nedeniyle Antalya kampını 2 gün uzatmak zorunda kaldık. Planladığımız programın dışına çıkmak zihinsel yorgunluğa sebep oldu. Rakibin durumu nedeniyle futbolcuları, oyunun içinde tutmaya çalışsak da zihinsel olarak tam olarak hazırlanmak kolay değildi. İlk yarıda 2-0 olmasına rağmen rakip de oyuna ortaktı. 3. golü bulunca oyunu tamamen elimize aldık. Antalya'daki antrenman temposu daha yüksekti. Bugünün güzel tarafı 5-0 kazanmak ve gol yememek. 17 haftada 39 puanı bulmak, ligin namağlup takımı olarak devam etmek güzel. İkinci yarıya böyle bir başlangıç yapmak önemliydi. Kayserispor oynamaya çalışan bir takım. Bu nedenle onları tebrik ediyorum. Oyuncularımı zihinsel yorgunluktan sonra böyle bir maç kazanabildikleri için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“İrfan, Türk futboluna önemli katkıda bulunacak”

Devre arasında Gençlerbirliği’nden transfer edilen İrfan Can Kahveci için ise Avcı, şunları söyledi:
“İrfan Can yeni katıldı. Çok yetenekli bir oyuncu ama eksiklikleri var. Ucuz bir sarı kart gördü ve ona üzüldü. Cengiz, nasıl kısa sürede Türk futboluna çıktıysa, İrfan da Türk futboluna önemli katkılar sağlayacaktır."

Etiket: Başakşehir, Abdullah Avcı


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