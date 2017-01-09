09 Ocak 2017, Pazartesi
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Aatıf'tan sürpriz transfer görüşmesi

Aatif Chahechouhe, Trabzonspor ile transfer masasına oturdu.


09 Ocak 2017 12:46

Malzemeleri Fenerbahçe'nin uçağıyla Antalya'ya giden Aatıf'ın kendisi de sonunda Antalya'ya gitti... fakat Cezayirli oyuncu Fenerbahçe'nin değil de Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin yolunu tuttu. Burada Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal'la bir görüşme yaptı. Aatıf, Fenerbahçe'den 1.4 milyon euro kazandığını bu paranın altında bir rakama imza atmak istemediğini Başkan'a iletti. Aatıf'ın her an Trabzonspor'a imza atabileceği bildirildi.

ANTALYASPOR'DA AATIF'I İSTİYOR

Aatif Chahechouhe'nun Trabzonspor ile görüşmesine rağmen kafasını karıştıran bir Süper Lig ekibi de sarı-lacivertli oyuncuya teklif yaptığı ortaya çıktı. Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Aatif Chahechouhe'yu ciddi şekilde istediği ve bu nedenle sarı-lacivertli futbolcunun Trabzonspor'a net bir cevap veremediği öğrenildi.

Sivasspor'dan eski hocası olan Rıza Çalımbay'ın Aatıf'ı istemesi, Faslı futbolcunun Antalyaspor'a olumlu bakmasına neden oldu. Aatıf'ın yapacağı görüşmelerin ardından kısa bir süre içerisinde geleceğine karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Aatif Chahechouhe haberleri, transfer Aatif Chahechouhe, Trabzonspor


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