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19 Ocak 2017, Perşembe
> Fenerbahçe > Aatıf'ın yeni adresi

Aatıf'ın yeni adresi

Bursaspor, Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe transfer etmek için girişimlere başladı. Başkan Ali Ay, Aatif için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştü.


19 Ocak 2017 11:58

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Aatif için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Başkan Yıldırım, konuyu teknik direktör ile görüşeceğini söyledi. Ona göre karar verilecekmiş. Bu sezon için kiralık, sezon sonu için de satış opsiyonu olabilir. Henüz ortada kesinleşmiş bir durum yok. Başkan Yıldırım, yurt dışından döndükten sonra kesin sonuç ortaya çıkar" dedi.

Başkan Ay, stoper transferi konusunda da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hem yerli hem yabancı arayışımız devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiket: aatıf



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