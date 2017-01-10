10 Ocak 2017, Salı
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Aatıf'ın Fenerbahçe'den şok isteği

Mehmet Ekici'yle takası planlanan Aatif Chahechouhe gitmek için öne sürdüğü bir dizi istekte diretiyor.


10 Ocak 2017 18:01

Fenerbahçe, Trabzonsporlu Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, takasla sonuçlandırmak istediği transfer için yeni çözüm yolları arıyor. 

Mehmet Ekici'yle takası planlanan Aatif Chahechouhe gitmek için öne sürdüğü bir dizi istekte diretiyor. Faslı futbolcu özellikle Fenerbahçe'den gitmek için tüm sezon alacaklarını istiyor. Aatıf'ın bu ısrarı üzerine Fenerbahçe, takas yerine para formülünü de gündemine alabilecek.

Bu arada Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'e İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Chelsea'nin talip olduğu ileri sürüldü.

İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazetta Dello Sport, Chelsea'nin Kjaer için 18 milyon euro önereceğini yazdı.

"Danimarkalı milli futbolcu için Chelsea'den şok baskın" başlığını kullanan gazete, Chelsea teknik patronu Antonio Conte'nin takımın savunmasını Kjaer ile güçlendirmek istediğini belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de dedesinin ölüm döşeğinde olduğu haberini alan Robin van Persie, ülkesine Hollanda'ya gitti.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Dirk Advocaat basın toplantısı yapıp kampı ve durumların değerlendirecek.

Kaynak: Lig TV

Etiket: aatıf, fenerbahçe


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