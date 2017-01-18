18 Ocak 2017, Çarşamba
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Aatıf, Trabzonspor'a bu kez evet diyecek

Fenerbahçeli Aatıf, Adanaspor maçında gördüğü tepkinin ardından Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakmaya başladı.


18 Ocak 2017 00:34

Mehmet Ekici'nin transferi karşılığında Trabzonspor'a gitmeyen Aatıf, taraftarın tepkisi sonrasında şok oldu. Adanaspor maçında büyük tepki gören Aatıf, soyunma odasında ''benim için Fenerbahçe bitti. Emenike'nin yaşadıklarını yaşarım. Bundan sonra ağzımla kuş tutsam beni istemezler'' diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Aatıf 1.4 milyon Euro'ya evet diyecek

Aatıf, Alman menajeri Andy Hahn'ı İstanbul'a davet etti. Hahn'ın Aatıf ile bir görüşme yaptıktan sonra Usta ile bir görüşme daha yapacağı bildirildi. Daha önce Fenerbahçe’den aldığı 1.4 milyon Euro’yu ödemeyi kabul eden Trabzonspor’a ''hayır'' diyen Aatıf’ın bu kez aynı rakama bordo-mavili formayı giymeye ''evet'' diyeceği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor

Etiket: aatıf, fenerbahçe, trabzonspor


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