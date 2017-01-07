Aatif Chahechouhe’ya tepki var!.

07 Ocak 2017 13:46

Sarı Lacivertli yöneticiler bu oyuncuyu ikinci yarı hazırlık kampına götürmezken, Bordo Mavililer’de de özellikle Aatif’in gönülsüzlüğü eleştiri topluyor.

Faslı futbolcunun geçmişte Trabzonspor ile Sivasspor arasında yaşanan olaylar nedeniyle rahatsız olduğu bu nedenle Trabzon’a gelmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Sosyal medyada görüş bildiren Trabzonspor taraftarları ise Bordo Mavili formayı giymek istemeyen bir oyuncuyu zorla transfer etmenin doğru olmadığı yönünde görüş bildirmeye başladılar.

Ekici – Aatif takası kilitlenirken, her iki yönetimin çabalarının sonuç verip vermeyeceği merakla bekleniyor.