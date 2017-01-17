17 Ocak 2017, Salı
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Aatıf, Adanaspor maçı için hazır mıydı?

Devre arasını kampa gitmeden Dereağzı'nda idman yaparak geçiren Aatıf'ın Adanaspor maçındaki güçsüz görüntüsü dikkat çekti.


17 Ocak 2017 09:41

Adanaspor karşısında alınan beraberliği taraftar Aatıf'ın sırtına yükledi...

Devre arasını kampa gitmeden Dereağzı'nda idman yaparak geçiren Cezayirli oyuncunun güçsüzlüğü ise dikkat çekti. Aatıf'ın kendisine ''seni 11'de oynatmayı düşünüyorum. Hazır mısın?'' diye soran Advocaat'a, ''çok iyi çalıştım'' diye cevap verdiği ama takım Antalya'dayken İstanbul'da sadece düz koşu yapmakla yetindiği bildirildi. Aatıf'ın ayrıca kar olan günlerde idmanları aksattığı ve evinden çıkamadığı için Dereağzı'na da gitmediği bildirildi.

Fenerbahçe'de akıllara 2010-2011 sezonu geliyor

Pazar akşam Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe topladığı 32 puanla 4'üncü sırada kaldı. 17'nci haftalar gözönüne alındığında Fenerbahçe en son 2010-11 sezonunu lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde tamamlamıştı. Son 10 yıldaki ilk yarılar gözönüne alındğı Fenerbahçe en son 2012-13 sezonunun 17'nci haftasını 27 puanla kapatmıştı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: aatıf, fenerbahçe


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