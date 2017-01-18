Aaron Hunt'ı Trabzonspor'a Fenerbahçe getirecek

18 Ocak 2017 00:40

Mehmet Ekici'ye veda etmeye hazırlanan Trabzonspor yönetimi aradığı 10 numarayı Almanya'da buldu... Pierre-Michel Lasogga için başlayan görüşmelerde rota Hamburg'un sportif direktörü Jens Todt'un teklifiyle Aaron Hunt'a döndü.

Jose Sosa'dan önce Beşiktaş'ın ısrarla almak istediği Hunt için rakamlar da netleşti. Trabzonspor, Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den gelecek 2 milyon Euro'yu Hamburg'a aktaracak. Alman oyuncuya da Ekici'nin kazandığı yıllık 1.4 milyon Euro verilecek.

Hunt sezonun ikinci yarısı için Trabzonspor'dan 750 bin Euro alacak. Alman oyuncuya ayrıca puan başına da 4 bin euro ödenecek.

Yerli statüsünde oynayacak

2011 yılında Türk kızı Semra Polatlıgil ile evlenen Hunt, eşinin durumu nedeniyle başvuru yapması halinde yerli statüsünde oynama hakkı kazanabilecek. Üç yıl bir Türk vatandaşıyla evli olan yabancılar Türk vatandaşlığına geçebiliyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda Hunt yerli statüsünde bordo-mavili formayı giyebilecek. Hunt, 8 Mart'ta oynanan Nürnberg-Werder maçında yaptığı centilmenlikle Galatasaraylı Semih gibi takdir kazanmıştı. Hunt, penaltı veren hakeme pozisyonu anlatıp kararını değiştirtmişti Maçı Bremen 2-0 galip bitirmişti.

Beklentileri karşılayamadı

Kariyerinin en parlak döneminini 2014'te Werder Bremen'den geçiren Hunt, ne Wolfsburg ne de Hamburg da beklenen performansı sergileyemedi. Hamburg'da bu sezon 11 maça çıkan Alman futbolcu, 11 maçta gol de atamadı, asist de yapamadı.