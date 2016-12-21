21 Aralık 2016 01:31

A2 Tv nasıl izlenir, frekans bilgileri nelerdir? Hangi platformlarda yayın yapıyor ve kanal bilgileri son dönemde futbol severlerin en çok merak ettiği bazı sorular.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil bir çok takımın mücadele ettiği Türkiye Kupası maçları bundan böyle A2 TV'de de yayınlanıyor olacak..

Turkuaz Medya Grubu'nun geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan yeni kanalı A2 TV Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan bir çok önemli mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiriyor.

Ancak kanal yeni olduğu için bir çok izleyici A2 TV'nin nasıl izleneceği ya da A2 Tv'nin hangi platformlarda yer alacağını bilmiyor. Bu haberin detaylarında merak edilen bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.

A2 TV’nin platformlardaki sıralaması

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

TÜRKSAT 4A uydusunda,Frekans: 12053 MhzSymbol Rate: 27500FEC: 5/6Pol: H ( Yatay)

A2 frekans bilgileri kanalın İnternet sitesi üzerinden tüm izleyicilere duyuruldu. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bazılarını yeni açılan A2 kanalı üzerinden yayınlayacağını duyuran ATV, A2 frekans bilgilerini paylaştı. İşte birçok maçın verileceği A2 TV frekans bilgileri ve Digitürk, Teledünya, Türkcell TV, Tivibu platformlarındaki kanal numarası

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra Ezel, Elveda Rumeli, Sıla, Aliye, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Selena, Adanalı gibi bir döneme damga vurmuş dizilerin de yer alacağı A2'yi yukarıdaki frekanslar aracılığıyla izleyebilirsiniz.