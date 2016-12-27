95 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

27 Aralık 2016 12:36

Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 takımda, kiralık oyuncular hariç toplam 95 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun verilerine göre, Haziran 2017'de Süper Lig'deki 95 futbolcu, mevcut kulüpleriyle sözleşme yenilemezse serbest kalacak.

Futbolun "Dört Büyükleri" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un üçer futbolcusunun sözlemesi 6 ay sonra bitecek.

Sezon sonu dokuzar futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Gaziantepspor iç transfere en fazla mesai harcayan takımlar olacak.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Hasan Ali ve Emenike

Fenerbahçe'de sezon sonu Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ve Emmanuel Emenike'nin sözleşme süreleri dolacak.

Sarı-lacivertliler, 15 yıldır kalesini teslim ettiği Volkan ve milli sol beki Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yenilenmezse, bu iki ismin de Fenerbahçe kariyeri sona erecek.

Teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Nijeryalı futbolcu Emenike de sezon sonu serbest kalacak futbolcular arasında bulunuyor.

Galatasaray'da 3 tecrübeli ismin sözleşmesi bitiyor

Galatasaray'da tecrübeli futbolcular Aurelien Chedjou, Hamit Altıntop ve Sabri Sarıoğlu, sözleşme tazelemezse Haziran 2017'de serbest kalacak.

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişerek camiaya 16 yıl hizmet veren Sabri'nin yanı sıra milli futbolcu Hamit ve Kamerunlu stoper Chedjou, yeni sözleşmeye imza atmamaları durumunda sarı-kırmızılı takımla yol ayrımına gelecek.

Beşiktaş'ta Querasma 6 ay sonra serbest

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında en dikkati çeken futbolcu Ricardo Querasma oldu.

Sözleşme yenilenmemesi durumunda Portekizli yıldızın ikinci Beşiktaş macerası da tamamlanacak. Querasma'nın dışında Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Dusko Tosic ile forvet Ömer Şişmanoğlu'nun da sözleşmelere sezon sonu bitecek.

Trabzonspor'da da 3 futbolcu

Trabzonspor'un da 3 futbolcusunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

Bordo-mavili kulüp, Mehmet Ekici, Sergei Akakpo ve kaleci Esteban Alvaro'yla sözleşme imzalamazsa bu futbolcular serbest kalacak.

Lider iç transferde terleyecek

Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümü lider tamamlayan Medipol Başakşehir, iç transferde en zorlanacak takımların başında geliyor.

Lacivert-turunculu ekipte tam 9 futbolcunun sözleşmesi Haziran 2017'de sona erecek. Kaptan Emre Belözoğlu'nun yanı sıra takımın tecrübeli isimleri Ferhat Öztorun, Uğur Uçar, Doka, Mossoro, Hakan Özmert, Stefano Napoleoni, Ufuk Ceylan ve Cenk Ahmet Alkılıç sezon sonu sözleşme yenilemezse serbest oyuncu olacak.

Medipol Başakşehir'in yanı sıra Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Gaziantepspor'un da dokuzar futbolcusunun sezon sonu sözleşmeleri bitecek.

Adanaspor rahat

Ligin son sırasında bulunan Adanaspor, iç transferde en sıkıntısız takım olarak dikkati çekiyor.

Sezon başında Süper Lig'e yükselen Akdeniz temsilcisinde sezon bitiminde sadece genç futbolcu Sabit Hakan Yılmaz'ın sözleşme süresi dolacak.

Transfer görüşmesi yapabilecekler

Sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular, FIFA kuralları gereği başka takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek.

FIFA kuralı gereği mevcut kulübü ile sözleşmesi 6 ay sonra bitecek her futbolcu, bir başka takımla transfer görüşmesinde bulunabiliyor.

Sözleşmesi bitecek futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcular şöyle:

Medipol Başakşehir (9) - Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Belözoğlu, Ferhat Öztorun, Doka, Hakan Özmert, Mossorio, Napoleoni, Uğur Uçal, Ufuk Ceylan.

Kardemir Karabükspor (9) - Fachini, Kokalovic, Ercüment Kafkasyalı, Zec, İlhan Dere, Kerim Zengin, Alexe, İsaac, Traore.

Kasımpaşa (9) Castro, Titi, Ferhat Kiraz, Veigneau, Ramazan Köse, Popov, Tunay Torun, Turgut Doğan Şahin, Bozhikov.

Gaziantepspor (9) - Elyasa Süme, İtandje, Larsson, İlhan Parlak, İlker Günaslan, Muhammed Ildız, Oktay Aydın, Şenol Can, Putsila.

Akhisar Belediyespor (8) - Bora Kök, Castro, Rodellega, Kadir Keleş, Mervan Çelik, Orhan Taşdelen, Vaz Te, Tolga Ünlü.

Atiker Konyaspor (7) - Abdülkerim Bardakçı, Meha, Ali Dere, Rangelov, Kaya Tarakçı, Mbamba, Mehmet Uslu.

Gençlerbirliği (7) - Kulusic, Aydın Karabulut, Ferhat Görgülü, Landel, Selçuk Şahin, Serdar Gürler, Palitsevich.

Aytemiz Alanyaspor (6) - Alican Şeker, Denir Vural, Efecan Karaca, Hayda Yılmaz, İsmail Aissati, Ayite.

Antalyaspor (5) - Mokaun, Rıdvan Şimşek, Fornezzi, Etame, Yekta Kurtuluş.

Kayserispor (4) - Mobiah, Murat Duruer, Samba Sow, Umut Bulut

Beşiktaş (3) - Tosic, Ömer Şişmanoğlu, Quaresma.

Galatasaray (3) - Chedjou, Hamit Altıntop, Sabri Sarıoğlu.

Fenerbahçe (3) - Emenike, Hasan Ali Kaldırım, Volkan Demirel.

Bursaspor (3) - Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, Sivok.

Osmanlıspor (3) - Erdal Kılıçarslan, Muhammed Bayır, Webo

Trabzonspor (3) - Esteban, Mehmet Ekici, Akakpo.

Çaykur Rizespor (3) - Oboabona, Mehmet Akyüz, Orhan Ovacıklı.

Adanaspor (1) - Sabit Hakan Yılmaz.