09 Ocak 2017 18:17

2017 yılının ikinci On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 9 Ocak tarihli 753. hafta çekilişi MPİ’nin Ankara’da yer alan çekiliş salonunda canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak ve haftanın kazananlarını belirleyen 22 numara çekilecek.

9 Ocak On Numara çekilişi sonuçları yayınlandığı andan itibaren sayfamızda. On Numara sonuçları haberimizde...

9 Ocak On numara sonuçları açıklandığı andan itibaren burada olacak...

2 Ocak On Numara sonuçları

On Numara sonuçları belli oldu. 2017 yılının ilk şans oyunu çekilişinde On Numara haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen olan On Numara, geçen hafta yapılan çekilişte on bilen olmadığı için yaklaşık 266 bin lira devir etmişti. 2 Ocak 2017 tarihli On Numara çekilişinde on bilen talihlileri, 500 bin lirayı aşacak olan ikramiye bekliyor. On Numara 752. hafta kazandıran numaralarına bakarak kuponunuzu anında sorgulayabilirsiniz ve kaç tutturduğunuzu öğrenebilirsiniz.

On Numara’da bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 2 milyon 286 bin 250 lira olarak açıklanırken büyük ikramiyenin 569 bin 296 lira olduğu belirtildi.

2 Ocak 2017 On Numara 752. haftanın kazandıran numaraları: 1, 10, 13, 16, 18, 20, 41, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 79 olarak belirlendi.

ON NUMARA NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen bir şans oyunudur. Kupon yatırarak oynanır. Oyun kuponlarının üzerinde yer alan her bir kolonda 1 ile 80 arasındaki numaralardan çekilişle 22 adet numara belirlenmektedir. Belirlenen numaralardan 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin eden kişiler ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiye almaya hak kazanmaktadır. Çekilişler Milli Piyango İdaresi yetkililerince yapılmakta, her Pazartesi günü saat 21:30-22:00 arasında belli olan On Numara sonuçları açıklanmaktadır.

Oyundan bilen çıkmaması halinde izlenecek olan süreci Milli Piyango İdaresi şu şekilde açıklıyor: ”Bir haftaya ait oyunda on bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta on numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada da on numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden dokuz numarayı (olmaması halinde sekiz numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.”