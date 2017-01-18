'7.5 milyonu ver, Podolski'yi al'

18 Ocak 2017 10:24

Ligin ilk yarısında ciddi şekilde savunma krizi yaşamasına rağmen, henüz Ahmet Çalık dışında bir transfer yapamayan Galatasaray Yönetimi, şimdi de forvet kriziyle boğuşuyor. Çin, Japonya ve ABD kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan, takımın ilk 11 oyuncusu Lukas Podolski her an Cim Bom’dan ayrılabilir.

Yönetim, tecrübeli oyuncu için 7.5 milyon Euro bonservis limiti belirlemiş durumda. Bu parayı veren, Poldi’yi de ikna etmesi durumunda işi bitirecek gibi görünüyor. Ancak yönetimin, Podolski’ye daha önce verdiği 1 haftalık süre çoktan doldu. Eğer Alman futbolcu önümüzdeki günlerde takımdan ayrılırsa, ondan doğan boşluğun hangi forvetle hangi şartlarda doldurulacağı belirsiz.

Öncelik yabancı stoperde

Çünkü kulübün önceliği, iyi bir yabancı stoperi kadroya katabilmek ve bu doğrultuda minimum 5 milyon Euro gözden çıkarıldı. Ligde ikinci yarı başlamışken, Poldi’nin takımdan ayrılması halinde Galatasaray Yönetimi’nin bu bölgeye takviye yapabilmek adına elini çabuk tutması gerekecek.