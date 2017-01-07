7 Ocak Sayısal Loto sonuçları

07 Ocak 2017 18:02

2017'nin ilk Sayısal Loto çekilişi yapılacak. 7 Ocak Cumartesi Sayısal loto sonuçları açıklandığı andan itibaren Fotospor.com'da olacak.

Geçen hafta yılbaşı gecesine denk gelen Sayısal Loto çekilişi nde 6 bilen çıkmamıştı.

7 Ocak Cumartesi açıklanacak Sayısal Loto sonuçları bu yüzden daha da önem kazandı.

7 Ocak Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandığında burada yer alacak.

Sayısal Loto geçen hafta sonuçları:

Sayısal Loto 1051. haftanın kazandıran numaraları; 4, 9, 25, 28, 40, 43 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 24 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 814 bin 504 lira 16 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde kazanılan diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 162 kişi 5 bin 722 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 8 bin 761 kişi 79 lira doksan beşer kuruş, 3 bilen 165 bin 746 kişi 11 lira seksen beşer kuruş ikramiye alacaklar.

Sayısal Loto’da bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 7 milyon 406 bin 89 lira olarak açıklanırken büyük ikramiye ise 3 milyon 814 bin 499 lira olarak açıklandı.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto’da temel amaç sayıların yarısını tek, yarısını çift sayılardan seçmektir. Bir teoriye göre, sayıların yarısını tek yarısını ise çift sayı olarak tercih ederseniz şansınız yüzde 4 oranında artmaktadır. 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir.

SAYISAL LOTO'DA ZENGİN EDEN TEKNİKLER

Sayıların yarısını tek, Yarısını Çift Sayılardan seçmektir. Bir teoriye göre, sayıların yarısını tek yarısını ise çift sayı olarak tercih ederseniz şansınız yüzde 4 oranında artmaktadır. Bunun küçük bir olasılık olduğunu düşünmeyin. Küçük olasılıklar büyük farklar yaratabilir. Aynı kuponu her hafta ısrarla oynamaktır. Aynı kuponda her maça 20 yıl boyunca beraberlik oynayan bir İngiliz 2013 yılında Spor Totoyu tek başına bilmeyi başardı. Büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Her onlu basamaktan birer sayı, otuzlu basamaklardan ikişer sayı seçmek. Bu tarz modeller geliştirirseniz tutma olasılığınız yükselmektedir. Yapılan bir çok araştırma bazı modellerin rastlantısal da olsa diğerlerine oranla daha çok çalıştığını göstermektedir.

SAYISAL LOTO İSTATİSTİKLERİ

Sayısal Loto'da dağıtılan en büyük ikramiye (811.hafta) 26 Mayıs 2012 tarihinde 7.160.969,30 TL ile tek kişiye isabet etmiştir. Talihli kupon İstanbul / Sarıyer'den yatırılmıştır. İlgili Sayısal Loto çekilişi sonucunda çıkan sayılar, 5-11-29-33-36-48'dir. Sayısal Loto'da dağıtılan en düşük ikramiye ise (10. hafta) 18 Ocak 1997 tarihinde 7.874,23 TL ile 13 kişiye isabet etmiştir. İlgili Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar 5-11-24-29-41-45'tir.