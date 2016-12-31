31 Aralık 2016 02:03

Başkan Özbek 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, sadece Riva'daki projeyi geliştirerek 300 milyon dolar beklediklerini açıklamıştı. Başkan daha sonra genel kurul üyelerine, "Bu iki projeden yaklaşık 500 milyon dolar hasılat paylaşımı şeklinde bir gelir bekliyorum.

Bu paranın yüzde 100'ü banka borçlarından kurtulmak için kullanılacak" sözlerini etmişti. 500 milyon dolar'lardan bahsedilirken Özbek'in dediği gibi "son barut"un 170 milyon dolar civarında bir rakam için atılması ve bu paranın 100 milyon dolar'ının ise banka borçları için gidecek olması önümüzdeki günlerde tartışmaları daha da alevlendirecek.