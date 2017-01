5 Ocak Süper Loto sonuçları

05 Ocak 2017 11:00

5 Ocak 2017 Süper Loto sonuçları nı Fotospor'dan öğrenebileceksiniz...

2017 yılının ilk Süper Loto sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresinin Ankara Balgat’taki çekiliş merkezinden yapılan canlı yayını ile belli olacak.

Saat 21.00'den sonra yapılacak Süper Loto çekilişi ile kazananları belirleyen numaralar çekilecek.

Sayfamızda Süper Loto çekilişi sonucunda belli olan numaralar ile kuponunuzu karşılaştırarak herhangi bir ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Süper Loto 29 Aralık 2016 sonuçları

Çekiliş sonucunda 480'inci haftanın kazandıran numaraları 13, 16, 20, 27, 32 ve 53 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 586 bin 768 lira 64 kuruş bu haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 480'inci hafta çekilişinde, 5 bilen 58 kişi 9 bin 796 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 425 kişi 177 lira 85'er kuruş, 3 bilen 71 bin 994 kişi 14 lira 65'şer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 232 bin 27 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 613 bin 416 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 901 bin 830 lira 34 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto nereden oynanır?

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.

Süper Loto nasıl oynanır?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto çekilişi ne zaman yapılır?

Çekiliş 21.05 te gerçekleşir. Ancak Süper Loto Sonucu resmi duyurusu, her Perşembe saat 21:30′da yapılır. Süper Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde SüperLotoSonuc.com adresinden eş zamanlı olarak öğrenilebilir. Her hafta 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bazen devredecektir. Bu da ikramiyenin katlanarak artmasına ve bir sonraki hafta oynayan toplam katılımcı sayısının da yükselmesine yol açacaktır. Katılımcı sayısının yükselmesi ikramiyenin büyümesine yol açacağından, her devirle birlikte büyüyen ikramiye, oyunun cazibesini daha da arttıracaktır.

Süper Loto kolon fiyatı

Süper Loto kolon fiyatı 1 TL’dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1′den 54′e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL’yi ödersiniz.

OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI

Süper Loto 6/54 1 TL

Sayısal Loto 6/49 1 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır?

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar.

Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

Süper Loto biletinize dikkat edin



Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.

Bilet üzerinin imzalanmasının hukuki bağlayıcılığı var mıdır?

Milli Piyango İdaresinin gerçekleştirdiği şans oyunlarının hepsinde geçerli olmak üzere; Resmi belge sayılan biletlerin arkasına, isim, soyad yazılarak imzalanması tavsiye olunur. Bu bir güvenlik önlemidir ve hukuki bağlayıcılığı da vardır! Zaten, şanslı katılımcılar özüllerini almak üzere MPİdaresi yada herhangi bir şubesine başvurduklarında. Biletleri sahiplenmeleri ve kendilerinin olduğunu ispat etmeleri için, biletlerinin arkasına isim, soyad yazarak imzalamaları istenir. Biletler haricinde sayısal oyunlarda kullanılan kuponlar ise sadece bir oyun oynama aracıdır.