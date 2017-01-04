04 Ocak 2017, Çarşamba
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4 Ocak Şans Topu sonuçları

2017'nin ilk Şans topu çekilişi yapılacak ve haftanın Şans Topu sonuçları belli olacak. 4 Ocak tarihli Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz burada olacak...


04 Ocak 2017 18:47


4 Ocak 2017 Şans Topu sonuçlarını Fotospor'dan öğrenebileceksiniz...

2017 yılının ilk Şans Topu sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresinin Ankara Balgat’taki çekiliş merkezinden yapılan canlı yayını ile belli olacak.

Yapılacak Şans Topu çekilişi ile kazananları belirleyen numaralar çekilecek. Sayfamızda Şans Topu çekilişi sonucunda belli olacak numaralar ile kuponunuzu karşılaştırarak herhangi bir ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. İkramiye dağılımları da MPİ tarafından açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

4 Ocak 2017 Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

Şans Topu geçen hafta sonuçları

811. haftanın numaraları: 7, 8, 11, 26, 28 + 10

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.040.247,00TL
5 bilen kişi sayısı : 20 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.812,65TL
4+1 bilen kişi sayısı : 215 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 354,95TL
4 bilen kişi sayısı : 2.831 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 35,90TL
3+1 bilen kişi sayısı : 7.354 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,75TL
3 bilen kişi sayısı : 88.529 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00TL
2+1 bilen kişi sayısı : 65.073 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,45TL
1+1 bilen kişi sayısı : 207.769 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,3

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı şans topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.
Şans topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA İHTIMALLERİ

Şans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Şans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107'de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Şans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.
Şans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Kaynak: Fotospor

Etiket: şans topu



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