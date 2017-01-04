4 Ocak Galatasaray transfer haberleri

Türkiye'de ara transfer dönemi resmen başladı. Galatasaray'da henüz resmiyete dönüşen transfer yok ancak sarı-kırmızılı yönetim girişimlerini sürdürüyor. Forvet, sağ bek ve stoper için arayışlar devam ediyor. Rodrigues ve Vitor Hugo için pazarlıklar devam ediyor. Podolski'nin Çin transferinde ise yeni gelişmeler var. İşte 4 Ocak son dakika Galatasaray transfer haberleri...
VITOR HUGO BİTİYOR
Galatasaray, stoper için düşündüğü Brezilyalı Vitor Hugo için yaptığı pazarlıklarda sona yaklaştı. Brezilya Ligi'ni şampiyon tamamlayan Palmeiras'ın stoperi Vitor Hugo için kulübü 8 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, en son 5.5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Cimbom, bu fiyatın yanında bir sonraki satıştan da Brezilya kulübüne pay önerdi. Galatasaray'ın, bu transferi bir iki gün içinde sonuçlandıcağı bildirildi. (Sabah)
VITOR HUGO HEM GOLCÜ HEM SAVUNMACI
Galatasaray’ın transferinde büyük aşama kaydettiği ve bitirme noktasına getirdiği Brezilyalı stoper Vitor Hugo adeta bir istikrar abidesi. 2015 yılının başında America Mineiro’dan Palmeiras’a geçen ve burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç savunmacı, 22 yıl aradan sonra gelen lig şampiyonluğunda da büyük pay sahibi... Son iki yılda 118 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu takımda en çok oynayan isim olarak dikkat çekti. (Skorer)
MUSLERA'NIN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR
Galatasaray'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muslera, kontratı sona erdiğinde 32 yaşında olacak. Yıllık garanti ücreti 3 milyon 575 bin Euro olan Uruguaylı eldivenle Sarı-Kırmızılı yönetim yola devam etmek istiyor.
Muslera’yı sadece iyi bir kaleci olarak değil, örnek bir sporcu karakteri olarak da gören Galatasaray Yönetimi, yıldız file bekçisiyle 2021 yılına kadar mukavele yapmayı hedefliyor.
PATO YİNE GÜNDEMDE
Barcelona’lı Vidal için gün sayan Galatasaray, Villarreal forması giyen golcü futbolcu Alexandre Pato için de girişimlere başladı. Kadrosunu en az dört nokta transferle takviye edeceğini açıklayıp, yeni bir yapılanma için düğmeye basan Galatasaray, aradığı isimlerin ikisini ispanya'da buldu. Kadrosunu en az dört nokta transferle takviye edeceğini açıklayıp, yeni bir yapılanma için düğmeye basan Galatasaray, aradığı isimlerin ikisini ispanya'da buldu.
YENİ BRUMA "RODRIGUES" RESTİ ÇEKTİ GELİYOR
Galatasaray’ın almak istediği Rodrigues, Cimbom’a “Evet” deyip PAOK kulübüne de bu kararını iletti. Teknik direktör Jan Olde Riekerink ve scout ekibinin tam not verdiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu, artık yüzde 90 Galatasaray’da… Yasin Öztekin’i kadro dışı bıraktıktan sonra başarılı futbolcunun transferine yoğunlaşan sarı kırmızılılar, mutlu sona artık çok yakın... Bu sezon PAOK forması ile Yunanistan’da 12 maçta 3 gol ve 5 asiste imza atan futbolcu, gözde isimleri arasında yer aldığı kulübü ile gemileri yaktı.
"RODRIGUES ÇOK HIZLI"
Yunan Sportday Gazetesi yazarı Antonis Oikonomidis, Aslan’ın hedefindeki isim Rodrigues’i FANATİK'e yorumladı: PAOK’un en önemli oyuncularının başında gelen Garry Rodrigues’in oyun stili, hız üzerine kurulu. Toplu ya da topsuz çok hızlı bir futbolcu. Her iki kanadı da etkili kullanıyor. İki ayağına hakim ve top kontrolü çok yüksek.
PODOLSKI'NİN GİTMESİ AN MESELESİ
Flamengo kulübü, Lukas Podolski'nin isminin kendileri ile anılması üzerine açıklamada bulundu ve Alman yıldızın Çin'e transfer olduğunu söyledi. Yazarımız Yalçın Dümer bu gelişmenin ardından, "Podolski'nin kalitesi tartışılmaz ama giderse de arkasından karalar bağlanmaz" dedi.
RIEKERINK: YASİN'E MECBUR DEĞİLİM
Yasin Öztekin’in kadro dışı kalması olayı şöyle gerçekleşti. Yasin’in disiplinsizliği ve sürekli ücretinde artış istemesine tepki duyan Galatasaray yöneticileri, kadro dışı düşüncesini Jan Olde Riekerink’e şu sözlerle iletti: “Yasin Öztekin’in, Tuzlaspor maçındaki kırmızı kartında sabotaj kokusu alıyoruz. Kendisini kadro dışı bırakmak istiyoruz. Sizin görüşünüz nedir?”
BARÇA VIDAL İÇİN PARA İSTEDİ
Ara transfer döneminde defansa takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sağ bek adaylarından Barcelona'lı Aleix Vidal konusunda İspanya'dan kritik haberler geldi. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Barcelona'nın Aleix Vidal'i göndermek istediğini, ancak oyuncu karşılığında ciddi bir rakam kazanmayı hedeflediğini yazdı. Katalan ekibinin, finansal olarak ikna olmadığı sürece oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı da belirtildi.
TARIK ÇAMDAL'DAN MESAJ VAR
TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un futbolcusu Tarık Çamdal, "Hedefim sezonu Eskişehirspor'da şampiyon tamamlamak ve sonra Galatasaray'a dönüp, o formanın hakkını vermek." dedi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER
1- Oumar Niasse
2- Eduardo Wargas
3- Memphis Depay
4- Kerem Demirbay
5- Nuri Şahin
6- Mamadou Sakho
7- Jason Denayer
8- Sidiki Maiga
9- Martin Caceres
10- Ahmet Çalık
11- Eto'o
12- Egemen Korkmaz
13- Tarkan Serbest
14- Mehmet Ekici
15- Phakamani Mahlambi
16- Kaan Ayhan
17. Aleix Vidal
18. Garry Rodrigues
19- Pato
20- Vitor Hugo
GALATASARAY'DA TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER
1- Aurelien Chedjou
Karşılıklı olarak anlaşma sağlandı. Sözleşmesi fesh edilecek.
2- Salih Dursun
Takımdan ayrı çalışıyor ve U21 takımı ile maçlara çıkıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek. Antalyaspor ile anlaştı.
3- Hamit Altıntop
Sezon başında sözleşmesi uzatıldı ancak sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Sözleşmesi fesh edilecek.
4- Birhan Vatansever
Yetenekli futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldu. Ancak Riekerink'in Birhan'ı oynayabileceği bir takım olması halinde kiralık göndermeye sıcak bakıyor.
5- Berk İsmail Ünsal
Beklentilerin altında kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. PTT 1. Lig takımına kiralık gidebilir.
6- Kolbeinn Sigthorsson
Galatasaray'da maça çıkmayı bırakın antrenmanlara bile katılamadı. Sakatlığı yeni geçti ama takımda düşünülmüyor. Sözleşmesi fesh edildi.
7- Cavanda
Beklentilerin altında kaldı. Son sakatlığının ardından gönderilmesi bekleniyor.
8- Josue
Emre Çolak'ın yerine transfer edilmişti. Kalitesini gösteremedi. Riekerink gönderilmesini istedi.
9- Yasin Öztekin
Galatasaray'da flaş bir kararla ikinci kez kadro dışı bırakıldı. Yasin ile Katar külüplerinin ilgilendiği iddia ediliyor.