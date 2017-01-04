4 Ocak Galatasaray transfer haberleri

04 Ocak 2017 10:54

Türkiye'de ara transfer dönemi resmen başladı. Galatasaray'da henüz resmiyete dönüşen transfer yok ancak sarı-kırmızılı yönetim girişimlerini sürdürüyor. Forvet, sağ bek ve stoper için arayışlar devam ediyor. Rodrigues ve Vitor Hugo için pazarlıklar devam ediyor. Podolski'nin Çin transferinde ise yeni gelişmeler var. İşte 4 Ocak son dakika Galatasaray transfer haberleri...

VITOR HUGO BİTİYOR

Galatasaray, stoper için düşündüğü Brezilyalı Vitor Hugo için yaptığı pazarlıklarda sona yaklaştı. Brezilya Ligi'ni şampiyon tamamlayan Palmeiras'ın stoperi Vitor Hugo için kulübü 8 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, en son 5.5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Cimbom, bu fiyatın yanında bir sonraki satıştan da Brezilya kulübüne pay önerdi. Galatasaray'ın, bu transferi bir iki gün içinde sonuçlandıcağı bildirildi. (Sabah)

VITOR HUGO HEM GOLCÜ HEM SAVUNMACI

Galatasaray’ın transferinde büyük aşama kaydettiği ve bitirme noktasına getirdiği Brezilyalı stoper Vitor Hugo adeta bir istikrar abidesi. 2015 yılının başında America Mineiro’dan Palmeiras’a geçen ve burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç savunmacı, 22 yıl aradan sonra gelen lig şampiyonluğunda da büyük pay sahibi... Son iki yılda 118 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu takımda en çok oynayan isim olarak dikkat çekti. (Skorer)

MUSLERA'NIN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Galatasaray'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muslera, kontratı sona erdiğinde 32 yaşında olacak. Yıllık garanti ücreti 3 milyon 575 bin Euro olan Uruguaylı eldivenle Sarı-Kırmızılı yönetim yola devam etmek istiyor.

Muslera’yı sadece iyi bir kaleci olarak değil, örnek bir sporcu karakteri olarak da gören Galatasaray Yönetimi, yıldız file bekçisiyle 2021 yılına kadar mukavele yapmayı hedefliyor.

PATO YİNE GÜNDEMDE

Barcelona’lı Vidal için gün sayan Galatasaray, Villarreal forması giyen golcü futbolcu Alexandre Pato için de girişimlere başladı. Kadrosunu en az dört nokta transferle takviye edeceğini açıklayıp, yeni bir yapılanma için düğmeye basan Galatasaray, aradığı isimlerin ikisini ispanya'da buldu. Kadrosunu en az dört nokta transferle takviye edeceğini açıklayıp, yeni bir yapılanma için düğmeye basan Galatasaray, aradığı isimlerin ikisini ispanya'da buldu.

YENİ BRUMA "RODRIGUES" RESTİ ÇEKTİ GELİYOR

Galatasaray’ın almak istediği Rodrigues, Cimbom’a “Evet” deyip PAOK kulübüne de bu kararını iletti. Teknik direktör Jan Olde Riekerink ve scout ekibinin tam not verdiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu, artık yüzde 90 Galatasaray’da… Yasin Öztekin’i kadro dışı bıraktıktan sonra başarılı futbolcunun transferine yoğunlaşan sarı kırmızılılar, mutlu sona artık çok yakın... Bu sezon PAOK forması ile Yunanistan’da 12 maçta 3 gol ve 5 asiste imza atan futbolcu, gözde isimleri arasında yer aldığı kulübü ile gemileri yaktı.

"RODRIGUES ÇOK HIZLI"

Yunan Sportday Gazetesi yazarı Antonis Oikonomidis, Aslan’ın hedefindeki isim Rodrigues’i FANATİK'e yorumladı: PAOK’un en önemli oyuncularının başında gelen Garry Rodrigues’in oyun stili, hız üzerine kurulu. Toplu ya da topsuz çok hızlı bir futbolcu. Her iki kanadı da etkili kullanıyor. İki ayağına hakim ve top kontrolü çok yüksek.

PODOLSKI'NİN GİTMESİ AN MESELESİ

Flamengo kulübü, Lukas Podolski'nin isminin kendileri ile anılması üzerine açıklamada bulundu ve Alman yıldızın Çin'e transfer olduğunu söyledi. Yazarımız Yalçın Dümer bu gelişmenin ardından, "Podolski'nin kalitesi tartışılmaz ama giderse de arkasından karalar bağlanmaz" dedi.

RIEKERINK: YASİN'E MECBUR DEĞİLİM

Yasin Öztekin’in kadro dışı kalması olayı şöyle gerçekleşti. Yasin’in disiplinsizliği ve sürekli ücretinde artış istemesine tepki duyan Galatasaray yöneticileri, kadro dışı düşüncesini Jan Olde Riekerink’e şu sözlerle iletti: “Yasin Öztekin’in, Tuzlaspor maçındaki kırmızı kartında sabotaj kokusu alıyoruz. Kendisini kadro dışı bırakmak istiyoruz. Sizin görüşünüz nedir?”

BARÇA VIDAL İÇİN PARA İSTEDİ

Ara transfer döneminde defansa takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sağ bek adaylarından Barcelona'lı Aleix Vidal konusunda İspanya'dan kritik haberler geldi. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Barcelona'nın Aleix Vidal'i göndermek istediğini, ancak oyuncu karşılığında ciddi bir rakam kazanmayı hedeflediğini yazdı. Katalan ekibinin, finansal olarak ikna olmadığı sürece oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı da belirtildi.

TARIK ÇAMDAL'DAN MESAJ VAR

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un futbolcusu Tarık Çamdal, "Hedefim sezonu Eskişehirspor'da şampiyon tamamlamak ve sonra Galatasaray'a dönüp, o formanın hakkını vermek." dedi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

1- Oumar Niasse

2- Eduardo Wargas

3- Memphis Depay

4- Kerem Demirbay

5- Nuri Şahin

6- Mamadou Sakho

7- Jason Denayer

8- Sidiki Maiga

9- Martin Caceres

10- Ahmet Çalık

11- Eto'o

12- Egemen Korkmaz

13- Tarkan Serbest

14- Mehmet Ekici

15- Phakamani Mahlambi

16- Kaan Ayhan

17. Aleix Vidal

18. Garry Rodrigues

19- Pato

20- Vitor Hugo

GALATASARAY'DA TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

1- Aurelien Chedjou

Karşılıklı olarak anlaşma sağlandı. Sözleşmesi fesh edilecek.

2- Salih Dursun

Takımdan ayrı çalışıyor ve U21 takımı ile maçlara çıkıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek. Antalyaspor ile anlaştı.

3- Hamit Altıntop

Sezon başında sözleşmesi uzatıldı ancak sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Sözleşmesi fesh edilecek.

4- Birhan Vatansever

Yetenekli futbolcu Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldu. Ancak Riekerink'in Birhan'ı oynayabileceği bir takım olması halinde kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

5- Berk İsmail Ünsal

Beklentilerin altında kaldı. Çok fazla forma şansı bulamadı. PTT 1. Lig takımına kiralık gidebilir.

6- Kolbeinn Sigthorsson

Galatasaray'da maça çıkmayı bırakın antrenmanlara bile katılamadı. Sakatlığı yeni geçti ama takımda düşünülmüyor. Sözleşmesi fesh edildi.

7- Cavanda

Beklentilerin altında kaldı. Son sakatlığının ardından gönderilmesi bekleniyor.

8- Josue

Emre Çolak'ın yerine transfer edilmişti. Kalitesini gösteremedi. Riekerink gönderilmesini istedi.

9- Yasin Öztekin

Galatasaray'da flaş bir kararla ikinci kez kadro dışı bırakıldı. Yasin ile Katar külüplerinin ilgilendiği iddia ediliyor.