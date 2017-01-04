3 büyükler UEFA'ya başvurdu! Yıldızlara yol açılıyor...

04 Ocak 2017 10:28

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın finansal fair play anlaşmaları nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar TFF ve kulüpler tarafından UEFA’ya taşındı. UEFA’yla yapılan görüşmelerde 3 Büyük kulüp yöneticileri ülkede döviz, 15 Temmuz darbe girişimi ve bombalama eylemleri nedeniyle gelir konusunda büyük sıkıntılar meydana geldiğini, bu durum yüzünden anlaşmaların istenildiği şekilde sonuçlanmasının zor olduğunu bildirdi. UEFA da söz konusu problemleri, Mayıs ayındaki değerlendirmede dikkate alacağını söyledi.

BAŞKAN YILDIRIM KOLLARI SIVADI

UEFA’ya sıkıntılarını bildiren ve olumlu yanıt verilmesini bekleyen Fenerbahçe’de de Başkan Aziz Yıldırım takıma önemli takviyeler yapmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler, Ukraynalı Karavaev’in transferinin ardından bir sağ bek, bir orta alan oyuncusu ve Emenike satılırsa bir forvet oyuncusu transfer edecek. Şampiyonluk için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen ancak sezon başında finansal fair play anlaşması ile eli kolu bağlanan Fenerbahçe, UEFA ile olumlu geçen görüşme sonrası çalışmalara hız verdi.

NİJERYALI GOLCÜNÜN GİDİŞİ BEKLENİYOR

Sarı lacivertliler forvet transferinde ise Emenike’ye bağlı durumda... Emmanuel Emenike’yi elden çıkarmak isteyen sarı lacivertliler, Nijeryalının menajerinin bir kulüp bulmasını bekliyorlar.

Dick Advocaat, takımda istemediği Nijeryalı golcü Ocak ayı transfer döneminde bir kulüp ile anlaşırsa forvet transferi yapılmasına onay verdi. Şimdi sarı lacivertli ekip, kulüple arasındaki ipler kopma noktasına gelen Emenike’nin başka bir takıma transferini dört gözle beklemeye başladı.