26 Aralık 2016 23:40

Süper Lig'de ilk yarının son karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşma sonrasında Hyun Jun Suk için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sezon başında Porto'dan kiralanan ve hayal kırıklığı yaratan Suk için üzüldüğünü söyleyen Yanal, ''3 transfer yaptık. 3 ay Suk'un bağırsaklarıyla uğraştık. Kore'den Brezilya'ya oradan da Trabzon'a geldi. Uyum sağlayamadı. Suk'a üzülüyorum'' dedi.

Transferlerin hepsini değerlendiklerini kaydeden Yanal, ''Sadece Ibanez'den yararlanamadık. Diğerlerini oynattık'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da transferleri sonlandıran isim olan Nevzat Aydın maç günü, Twitter'dan Suk için, ''oynarsa atar'' yorumunu yapmıştı.