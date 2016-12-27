27 Aralık 2016 21:01

İşte okulların 28 Aralık Çarşamba günü tatil olduğu o iller

SAMSUN

SAMSUN'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (çarşamba) için bir gün tatil edildi.

Samsun'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu bu 3 ilçede eğitime de ara verildi. 28 Aralık Çarşamba günü üç ilçede okulların tatil edildiği açıklandı. Bu bölgelerde kar yağışının gün boyu devam ettiği ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu belirtildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın da (28 Aralık Çarşamba) ara verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.