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27 Aralık Salı günü hangi illerde okullar tatil?

27 Aralık Salı günü yoğun kar yağışından dolayı Yozgat, Konya ve Karaman'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi


27 Aralık 2016 02:52


27 Aralık Salı günü okulların tatil edildiği o iller:

KONYA

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 4 ilçede, eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi.

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçeleri ile Güneysınır, Taşkent, Hadim ve Çumra İlçeleri'nde ilk ve orta dereceli okullar, rehabilitasyon merkezileri yarın olmak üzere 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılayacağı belirtildi.

KARAMAN

KARAMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime yarın (salı) için 1 gün ara verildi.

Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

YOZGAT

Yozgat'ta kar yağışının yoğun bir şekilde yaşanması sebebiyle okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: A.A.

Etiket: kar tatili, konya, karaman



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