26 Aralık 2016 00:58

26 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil?



KARAMAN

Karaman'da çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar kardan adam yaptı.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilde olağanüstü bir durum yaşandığını söyledi.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

Kriz masası oluşturduklarını, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Tapsız, Meteorolojinin verilerine göre kent merkezinde kar kalınlığının 63 santimetre ölçüldüğünü kaydetti. Bunun kent merkezinde son yıllardaki en yüksek ölçüm olduğunu ifade eden Tapsız, "Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Diyaliz hastalarına, hamile bayanlara, yolda kalanların kurtarılmasına öncelik veriyoruz. Doğumu yakın olan bayanlar hastanemizde misafir ediliyor." dedi.

HAKKARİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, öğleden sonra kar yağışının etkisini artırdığını belirtti. Kaşıkçı, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından kötü etkilenmemesi için eğitime yarın ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.



AĞRI

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar pazartesi için 1 gün süreyle tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle İlimiz Merkezi ile Patnos ve Eleşkirt İlçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar 26 Aralık 2016 (Pazartesi) tarihinde 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

IĞDIR

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiğini açıkladı.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

BİTLİS

BİTLİS’te kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Bitlis’te akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilkokul, ortaokul ve liseler yarın (pazartesi) 1 gün süreyle tatil edildi.

Konya Valiliği'nden 'tatil yok' açıklaması

Konya'da pazartesi gününün de 'kar tatili' yapıldığı ddiaları ortalığı karıştırdı. Sosyal medya üzerinden biranda yayılan iddialar üzerine Konya Valiliği'nden açıklama geldi.

Konya'da akşam saatlerinde valiliğin internet sitesi görüntüsü üzerinde oynama yapılarak, pazartesi gününün de kar tatili yapıldığı iddiaları sosyal medya üzerinden biranda yayıldı. Özellikle WhatsApp aracılğıyla yayılan iddialar üzerine Konya Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''25 Aralık 2016 pazar günü Konya Valiliğimizin internet sitesi görüntüsü üzerinden fhotoshop ile düzenlenen 26 Aralık 2016 pazartesi günü okulların tatil edildiği yönünde bir haber yayınlanmış olup, vatandaşlarımızın asılsız olan bu habere kesinlikle itibar etmemeleri gerekmektedir.



Valiliğimizce; 26 Aralık 2016 Pazartesi günü okullar tatil edilmemiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur''