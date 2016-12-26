26 Aralık 2016 22:52

2016 yılının son On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 26 Aralk tarihli 751. hafta çekilişi MPİ’nin Ankara’da yer alan çekiliş salonunda canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı ve haftanın kazananlarını belirleyen 22 numara çekildi.

Peki bu 22 numaradan 10 tanesini bilmeyi başaran oldu mu? İkramiye detayları birazdan haberimizde olacak. Ondan önce işte haftanın On Numara sonuçlarının belirleyicisi o numaralar…

İşte 26 Aralık 10 Numara sonuçları:

751. haftanın numaraları: 4, 5, 8, 9, 28, 31, 33, 34, 50, 52, 55, 58, 59, 62, 64, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80

2016 yılının son On Numara sonuçları bu akşam belli oldu. 26 Aralk tarihli 751. hafta On Numara çekilişi MPİ’nin Ankara’da yer alan çekiliş salonunda canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi ve haftanın kazananlarını belirleyen 22 numara belirlendi. Peki bu 22 numaradan 10 tanesini bilmeyi başaran olmadı ve böylece çekilişin büyük ikramiyesi 2017 yılına devretmiş oldu. İşte 751. haftanın şanslı numaraları, ikramiye dağılımı ve Şans Topu sonuçları…

10 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 266.304,09TL

9 bilen kişi sayısı : 75 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.367,55TL

8 bilen kişi sayısı : 1.381 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 128,55TL

7 bilen kişi sayısı : 14.372 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,70TL

6 bilen kişi sayısı : 85.157 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 167.249 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,75TL

On Numara 19 Aralık 2016 sonuçları:

On Numara geçen hafta sonuçları:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 750'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 6, 7, 10, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 39, 52, 54, 63, 67, 69, 71 ve 74 olarak belirlendi. On Numara oyununun 750'nci hafta çekilişinde 10 bilen bir kişi 266 bin 819 lira 5 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 118 kişi bin 507 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 974 kişi 90 lira 15'er kuruş, 7 bilen 18 bin 48 kişi 18 lira 75'er kuruş, 6 bilen 104 bin 27 kişi 3 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 141 bin 167 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Toplam 1 milyon 778 bin 781 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 709 bin 83 lira 61 kuruş KDV, 395 bin 284 lira 74 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

Kazanan İl ve İlçeler : YENİMAHALLE/ANKARA

10 Bilen Kişi Sayısı : 1

Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 266.819,05 TL

9 Bilen Kişi Sayısı : 118

Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 1.507,80 TL

8 Bilen Kişi Sayısı : 1974

Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 90,15 TL

7 Bilen Kişi Sayısı : 18048

Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 18,75 TL

6 Bilen Kişi Sayısı : 104027

Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 3,45 TL

Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı : 141167

Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 3,25 TL