2.5 gol barajı aşılmaz

48.707 kişi kapasiteli Stadium of Light Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mike Dean yönetecek.
Ev sahibi takımda Victor Anichebe, misafir takımda ise Jon Walters sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Her iki takımda 3 galibiyet elde ederken, 4 maç berabere tamamlandı.
Sunderland 10 gol atarken, Stoke City 10 golle karşılık verdi.
8 maç 2,5 gol altında, 2 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
7 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Sunderland 5 ve Stoke City 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.