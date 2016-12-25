2.5 gol barajı aşılmaz

15.427 kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetecek.
İki Takım Arasında Oynanan Son 9 Resmi Maçta:
Denizlispor 4, Giresunspor 3 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
Denizlispor 14 gol atarken, Giresunspor 8 golle karşılık verdi.
6 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
2 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Denizlispor 5 ve Giresunspor 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.