25 Aralık 2016, Pazar
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2.5 gol barajı aşılmaz

PTT 1.Lig 2016/2017 Sezonu 16. Hafta mücadelesinde, 18 puan 3 averaj ile 10. sırada yer alan Denizlispor, 21 puan 5 averaj ile 8. sırada yer alan Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.


25 Aralık 2016 11:05


15.427 kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Caner Ak yönetecek.

İki Takım Arasında Oynanan Son 9 Resmi Maçta:

Denizlispor 4, Giresunspor 3 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Denizlispor 14 gol atarken, Giresunspor 8 golle karşılık verdi.

6 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

2 maçta karşılıklı gol olurken, 7 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

Denizlispor 5 ve Giresunspor 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Kaynak: Oley



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