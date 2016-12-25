2.5 gol barajı aşılmaz

32.864 kişi kapasiteli Büyükşehir Bld Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Olafur Skulason, Ahmet Şahin, Marius Alexe sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Kayserispor 3, KDÇ Karabükspor 6 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
Kayserispor 8 gol atarken, KDÇ Karabükspor 12 golle karşılık verdi.
6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
2 maçta karşılıklı gol olurken, 8 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.
Kayserispor 3 ve KDÇ Karabükspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.