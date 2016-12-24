2.5 gol barajı aşılmaz

16.480 kişi kapasiteli Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.
Samsunspor 8 gol atarken, Göztepe 9 golle karşılık verdi.
6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
0-1 ve 2-3 gol aralığında biten 5'er maç bulunuyor.
Samsunspor 3 ve Göztepe 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.