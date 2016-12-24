24 Aralık 2016, Cumartesi
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24 Aralık Sayısal Loto sonuçları

24 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto 24 Aralık çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. 24 Aralık 2016 Cumartesi Sayısal Loto çekildi mi? Sayısal Loto’da bu haftanın kazandıran numaraları neler oldu? Büyük ikramiyenin nerelere isabet edeceği merak konusu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 24 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.


24 Aralık 2016 19:52


24 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde. 24 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama yapmak isteyenler her hafta olduğu gibi bu hafta da bunu sayfamızdan yapabilir.

24 Aralık 2016 Sayısal Loto çekişi sonuçları bu akşam belli oldu mu? Çekiliş sonrası şanslı numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz.

Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 24 Aralık Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

Geçen hafta İstanbul Bayrampaşa’ya isabet eden büyük ikramiye sonrası, 24 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiyenin ne kadar vereceği merak ediliyor.

Milli Piyango Sayısal Loto sonuçlarını haberimizdeki listeden sorgulayabilir ne kadar ikramiye kazandığını öğrenebilirsiniz. 24 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı ve kazandıran numaralar belli olmadı.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto 1049.hafta çekilişi 17 Aralık 2016 tarihinde yapıldı. Çekilişte kazandıran numaralar; 8, 9, 10, 25, 33 ve 36 oldu. 6 bilen bir kişi oldu ve talihlinin İstanbul Bayrampaşa'dan olduğu açıklandı. 5 bilen 123 kişi 5.948,90 TL, 4 bilen 7.301 kişi 75,45 TL, 3 bilen 143.085 kişi ise 10,85 TL ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto’da temel amaç sayıların yarısını tek, yarısını çift sayılardan seçmektir. Bir teoriye göre, sayıların yarısını tek yarısını ise çift sayı olarak tercih ederseniz şansınız yüzde 4 oranında artmaktadır. 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir.

SAYISAL LOTO'DA ZENGİN EDEN TEKNİKLER

Sayıların yarısını tek, Yarısını Çift Sayılardan seçmektir. Bir teoriye göre, sayıların yarısını tek yarısını ise çift sayı olarak tercih ederseniz şansınız yüzde 4 oranında artmaktadır. Bunun küçük bir olasılık olduğunu düşünmeyin. Küçük olasılıklar büyük farklar yaratabilir. Aynı kuponu her hafta ısrarla oynamaktır. Aynı kuponda her maça 20 yıl boyunca beraberlik oynayan bir İngiliz 2013 yılında Spor Totoyu tek başına bilmeyi başardı. Büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Her onlu basamaktan birer sayı, otuzlu basamaklardan ikişer sayı seçmek. Bu tarz modeller geliştirirseniz tutma olasılığınız yükselmektedir. Yapılan bir çok araştırma bazı modellerin rastlantısal da olsa diğerlerine oranla daha çok çalıştığını göstermektedir.

SAYISAL LOTO İSTATİSTİKLERİ

Sayısal Loto'da dağıtılan en büyük ikramiye (811.hafta) 26 Mayıs 2012 tarihinde 7.160.969,30 TL ile tek kişiye isabet etmiştir. Talihli kupon İstanbul / Sarıyer'den yatırılmıştır. İlgili Sayısal Loto çekilişi sonucunda çıkan sayılar, 5-11-29-33-36-48'dir. Sayısal Loto'da dağıtılan en düşük ikramiye ise (10. hafta) 18 Ocak 1997 tarihinde 7.874,23 TL ile 13 kişiye isabet etmiştir. İlgili Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar 5-11-24-29-41-45'tir.

Etiket: sayısal loto



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