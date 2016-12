22 Aralık 2016 17:28

Zengin olma hayalleriyle şans oyunu bayilerine koşan Süper Loto müdavimlerinin beklediği sonuçlar belli oldu. Süper Loto’da haftanın sonuçları açıklandı. Süper Loto 22 Aralık tarihli çekilişinde hangi numaralar zengin etti, devreden Süper Loto’da bu hafta 6 bilen çıktı mı? İşte Süper Loto sonuçları…

22 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

22 Aralık tarihli Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye yine devretti ve 5.760.560,05 TL’lik büyük ikramiyeyi kimse kazanamadı. Süper Loto sonuçlarına göre 34 kişi 5 bilerek 14.031,90 TL’lik ikramiyeye sahip oldu. İşte Süper Loto ikramiye dağılımı.

İşte 22 Aralık tarihli çekiliş: 19 - 25 - 41 - 48 - 51 - 54

2014 yılında Süper Loto 12 milyon vermişti:

Süper Loto Nasıl Oynanır?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.





Süper Loto Ne Zaman Çekilir



Süper Loto tüm dünyada oynanan ve çok tutulan bir talih oyunudur. Süper Loto 6/54 ülkemizde 2007 yılından itibaren oynatılmaya başlanmıştır. Türkiye’de Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir ve yetkilendirilmiş Süper Loto bayileri tarafından satışı gerçekleştirilir. Çok beğenilen bir oyun olduğundan, her işlek caddede bir Süper Loto bayisi bulmanız mümkündür. Süper Loto nasıl oynanır sorusunun cevabı basittir.

Süper Loto Ne Zaman oynanır?

Çekiliş 21.05 te gerçekleşir. Sonucun resmi duyurusu, her Perşembe saat 21:30′da yapılır. Dolayısıyla Süper Loto ne zaman oynanır sorusu için de cevap; Cuma sabahından Perşembe akşamı 21:00′e kadar oynanır şeklindedir. Çekiliş sonuçları, resmi basın duyurusununu müteakip, diğer tüm basın organlarından önce ve gerçek zamanlı olarak SüperLotoSonuc.com sitesinden öğrenilir.

Süper Loto Nereden Oynanır?

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.

Süper Loto Çekilişi ne zaman yapılır?

Çekiliş 21.05 te gerçekleşir. Ancak Süper Loto Sonucu resmi duyurusu, her Perşembe saat 21:30′da yapılır. Süper Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde SüperLotoSonuc.com adresinden eş zamanlı olarak öğrenilebilir. Her hafta 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bazen devredecektir. Bu da ikramiyenin katlanarak artmasına ve bir sonraki hafta oynayan toplam katılımcı sayısının da yükselmesine yol açacaktır. Katılımcı sayısının yükselmesi ikramiyenin büyümesine yol açacağından, her devirle birlikte büyüyen ikramiye, oyunun cazibesini daha da arttıracaktır.

Süper Loto Kolon Fiyatı

Süper Loto kolon fiyatı 1 TL’dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1′den 54′e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL’yi ödersiniz.

OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI

Süper Loto 6/54 1 TL

Sayısal Loto 6/49 1 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır?



Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar.



Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

Süper Loto Biletinize Dikkat Edin



Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.



Bilet Üzerinin İmzalanmasının Hukuki Bağlayıcılığı Var mıdır?

Milli Piyango İdaresinin gerçekleştirdiği şans oyunlarının hepsinde geçerli olmak üzere; Resmi belge sayılan biletlerin arkasına, isim, soyad yazılarak imzalanması tavsiye olunur. Bu bir güvenlik önlemidir ve hukuki bağlayıcılığı da vardır! Zaten, şanslı katılımcılar özüllerini almak üzere MPİdaresi yada herhangi bir şubesine başvurduklarında. Biletleri sahiplenmeleri ve kendilerinin olduğunu ispat etmeleri için, biletlerinin arkasına isim, soyad yazarak imzalamaları istenir. Biletler haricinde sayısal oyunlarda kullanılan kuponlar ise sadece bir oyun oynama aracıdır.





Bilet Ortaklığı Mümkün müdür?

Evet mümkündür! Bununla ilgili olarak, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere “Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder.” Milli Piyango yetkilileri bilet üzerinde imzası olan kişi gelmedikçe ikramiyenin ödenmediğini de belirtmektedirler!

İŞTE 15 ARALIK 2016 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

1 - 10- 13- 18- 20 - 50

15 ARALIK SÜPER LOTO İKRAMİYE TUTARI

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.227.081,01 TL

5 bilen kişi sayısı : 33 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13.911,05 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.166 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 158,00 TL

3 bilen kişi sayısı : 59.755 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,25 TL