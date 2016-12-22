22 Aralık 2016 17:42

22 Aralık Perşembe günü Fox TV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV 8 gibi kanalların yayın akışları haberimizde:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

05:30MİRASYEDİLER

07:15GELİN EVİ

09:30ZAHİDE YETİŞ'LE

12:00NURSELİN EVİ

13:00GELİN EVİ

15:00EVLENECEKSEN GEL

18:45SHOW TV ANA HABER

20:00CESUR YÜREK

23 Aralık 2016 - Cuma

00:15GÜLÜMSE YETER

02:15EVLENECEKSEN GEL

05:00AŞK LAFTAN ANLAMAZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00ADINI SEN KOY

09:201'DE BUGÜN

09:30İYİ FİKİR

11:30SEKSENLER

14:101'DE BUGÜN

14:2015 TEMMUZ KAHRAMANLARI

14:30ANA KUZUSU

17:05ADINI SEN KOY

19:10HAVA DURUMU

19:15SPOR

19:20HABERE DOĞRU

19:30ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

20:00EV SİNEMASI KUŞAĞI "MUNA"

22:00FİLMİN EN GÜZEL SAHNESİ

22:05KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ

23:35SANAYİ SAVAŞLARI

23 Aralık 2016 - Cuma

00:40HANGİMİZ SEVMEDİK

02:45ADINI SEN KOY

03:35SEKSENLER

05:05ANA KUZUSU

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:00GÜNAYDIN DOKTOR

08:15MAŞA İLE KOCA AYI

08:30ARAMIZDA KALMASIN

10:30YILMAZ MORGÜL'LE MUTLU GÜNLER

13:00GÜLE GÜLE OTURUN

15:00İŞTE BENİM STİLİM

20:00DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET

23 Aralık 2016 - Cuma

00:15GÖZ6

01:45İŞTE BENİM STİLİM

03:30YILMAZ MORGÜL'LE MUTLU GÜNLER

05:30GÜLE GÜLE OTURUN

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45BUGÜN

08:30BENİ AFFET / 1080

09:45DUYMAYAN KALMASIN

12:30AŞKA TUTSAK / 14

13:45LEZZET HARİTASI

14:45BENİ AFFET / 1081

16:15ZUHAL TOPAL'LA

19:00STAR HABER

20:00CESUR VE GÜZEL / 7

23:45YERLİ DİZİ / TKR

23 Aralık 2016 - Cuma

02:30AŞKA TUTSAK / TKR

03:30HANIMKÖYLÜ / TKR

04:30CESUR VE GÜZEL / 6

06:45BUGÜN

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN

09:00MAGAZİN EXTRA

10:00RENKLİ SAYFALAR

12:45KISMETSE OLUR

16:45ARKA SOKAKLAR

18:45KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00VATANIM SENSİN

23 Aralık 2016 - Cuma

02:0014 NUMARA

03:30RENKLİ SAYFALAR

05:30GENİŞ AİLE

ATV YAYIN AKIŞI

06:45KAHVALTI HABERLERİ

10:00MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:40KARAVAN

16:20ESRA EROL'DA

19:00ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00YETER

23:30NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞR

23 Aralık 2016 - Cuma

02:40AŞK VE MAVİ

05:00KARAVAN

06:45KAHVALTI HABERLERİ

FOX YAYIN AKIŞI

07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

10.00 UMUDA KELEPÇE VURULMAZ

12.30 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

13.30 KALBİMDEKİ DENİZ

16.30 GARDIROP SAVAŞLARI

19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

20.00 UMUDA KELEPÇE VURULMAZ

23.45 NO: 309

03.00 EN İYİ BENİM

05.00 BANA SEVMEYİ ANLAT

FOX'un hikayesi

FOX, News Corporation'ın Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalı. 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştur. İlk olarak TGRT, İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo TV AŞ'ye aitti. Satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirildi. Bu satış ile birlikte şirketin %56,5'i devredilmiş oldu. TGRT'yi satın alan ABD'li medya grubu News Corporation'ın sahibi Rupert Keith Murdoch'dır. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı. Smackdown ile Raw bu kanalda yayımlanmış, daha sonra Smart Spor HD kanalına geçmiştir. İki şovun da spikerleri Bülent Ülgen ve Ali Aydın yapmıştır. Bu satış işlemi, İhlas Yayın Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı olan TGRT Haber TV AŞ ve bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM radyosunu kapsamamaktadır.

News Corporation, bu işlemi Ahmet Ertegün ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records şirketiyle anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde FOX adıyla kiralanan eskiden Et ve Balık Kurumu'na ait olan binadan yayın yapmaktadır. 18 Kasım 2008'de ise FOX, yıllardan beri TRT'nin yayınını gerçekleştirdiği, 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nın yayın haklarını, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) satın aldı ve iptal etti. 19 Mayıs 2009'da FOX, yeni grafiklere ve jeneriklere geçmiştir. Ayrıca 2010'da İtalya Ligi Serie-A yayın haklarını almışır.Ancak ayda sadece 1 veya 2 maç yayınlanmaktadır. FOX'da yayınlanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında, 70 markanın 201 reklamı, 35 dakika boyunca ekranda yer bulmuştur. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) reklam ölçüm raporuna göre, yayınlanan 35 dakikalık reklamın, 14 dakikası bant ve çerçeve reklamlardan, geriye kalanı ise kuşak reklamlardan oluşmuştur. Maçın çok önemli anlarını, o anda yayınlanan reklamlar nedeniyle izlemekte zorlanan taraftarların rahatsızlığına köşe yazarları da tercüman oldu. FOX'un uyguladığı reklam stratejisi, ulusal gazetelerde yazan yedi köşe yazarı tarafından sert eleştirilere hedef olmuştur. Fox Ana Haber'i Hafta İçi Nazlı Tolga sunmuştur. 2 Eylül 2013'ten beri FOX Ana Haber'i hafta içi Fatih Portakal, hafta sonu ise Gülbin Tosun sunmaktadır.

11 Ağustos 2010'da logosunu saydam beyazdan üç boyutlu beyaz logoya çevirmiş; fakat daha sonra 1 Temmuz 2012'de yeniden yarı saydam logoya dönüş yapmıştır. Bununla birlikte jeneriklerini de yenileyerek, 16:9 görüntü formatına geçmiştir.