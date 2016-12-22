22 Aralık Perşembe günü Fox TV, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV 8 gibi kanalların yayın akışları haberimizde:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
05:30MİRASYEDİLER
07:15GELİN EVİ
09:30ZAHİDE YETİŞ'LE
12:00NURSELİN EVİ
13:00GELİN EVİ
15:00EVLENECEKSEN GEL
18:45SHOW TV ANA HABER
20:00CESUR YÜREK
23 Aralık 2016 - Cuma
00:15GÜLÜMSE YETER
02:15EVLENECEKSEN GEL
05:00AŞK LAFTAN ANLAMAZ
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:00ADINI SEN KOY
09:201'DE BUGÜN
09:30İYİ FİKİR
11:30SEKSENLER
14:101'DE BUGÜN
14:2015 TEMMUZ KAHRAMANLARI
14:30ANA KUZUSU
17:05ADINI SEN KOY
19:10HAVA DURUMU
19:15SPOR
19:20HABERE DOĞRU
19:30ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
20:00EV SİNEMASI KUŞAĞI "MUNA"
22:00FİLMİN EN GÜZEL SAHNESİ
22:05KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ
23:35SANAYİ SAVAŞLARI
23 Aralık 2016 - Cuma
00:40HANGİMİZ SEVMEDİK
02:45ADINI SEN KOY
03:35SEKSENLER
05:05ANA KUZUSU
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:00GÜNAYDIN DOKTOR
08:15MAŞA İLE KOCA AYI
08:30ARAMIZDA KALMASIN
10:30YILMAZ MORGÜL'LE MUTLU GÜNLER
13:00GÜLE GÜLE OTURUN
15:00İŞTE BENİM STİLİM
20:00DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET
23 Aralık 2016 - Cuma
00:15GÖZ6
01:45İŞTE BENİM STİLİM
03:30YILMAZ MORGÜL'LE MUTLU GÜNLER
05:30GÜLE GÜLE OTURUN
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:45BUGÜN
08:30BENİ AFFET / 1080
09:45DUYMAYAN KALMASIN
12:30AŞKA TUTSAK / 14
13:45LEZZET HARİTASI
14:45BENİ AFFET / 1081
16:15ZUHAL TOPAL'LA
19:00STAR HABER
20:00CESUR VE GÜZEL / 7
23:45YERLİ DİZİ / TKR
23 Aralık 2016 - Cuma
02:30AŞKA TUTSAK / TKR
03:30HANIMKÖYLÜ / TKR
04:30CESUR VE GÜZEL / 6
06:45BUGÜN
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN
09:00MAGAZİN EXTRA
10:00RENKLİ SAYFALAR
12:45KISMETSE OLUR
16:45ARKA SOKAKLAR
18:45KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00VATANIM SENSİN
23 Aralık 2016 - Cuma
02:0014 NUMARA
03:30RENKLİ SAYFALAR
05:30GENİŞ AİLE
ATV YAYIN AKIŞI
06:45KAHVALTI HABERLERİ
10:00MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:40KARAVAN
16:20ESRA EROL'DA
19:00ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00YETER
23:30NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞR
23 Aralık 2016 - Cuma
02:40AŞK VE MAVİ
05:00KARAVAN
06:45KAHVALTI HABERLERİ
FOX YAYIN AKIŞI
07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
10.00 UMUDA KELEPÇE VURULMAZ
12.30 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
13.30 KALBİMDEKİ DENİZ
16.30 GARDIROP SAVAŞLARI
19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
20.00 UMUDA KELEPÇE VURULMAZ
23.45 NO: 309
03.00 EN İYİ BENİM
05.00 BANA SEVMEYİ ANLAT
FOX'un hikayesi
FOX, News Corporation'ın Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalı. 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştur. İlk olarak TGRT, İhlas Holding'e bağlı olan Huzur Radyo TV AŞ'ye aitti. Satış işlemi 15 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilerek borsaya İhlas Holding tarafından bildirildi. Bu satış ile birlikte şirketin %56,5'i devredilmiş oldu. TGRT'yi satın alan ABD'li medya grubu News Corporation'ın sahibi Rupert Keith Murdoch'dır. News Corporation daha sonra bu şirketin diğer hissedarlarıyla da anlaşarak şirketin tümünü satın aldı. Smackdown ile Raw bu kanalda yayımlanmış, daha sonra Smart Spor HD kanalına geçmiştir. İki şovun da spikerleri Bülent Ülgen ve Ali Aydın yapmıştır. Bu satış işlemi, İhlas Yayın Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı olan TGRT Haber TV AŞ ve bu şirketin bünyesinde bulunan TGRT Haber ve TGRT FM radyosunu kapsamamaktadır.
News Corporation, bu işlemi Ahmet Ertegün ile birlikte gerçekleştirdi. Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records şirketiyle anılan şirket Şubat 2007'den beri içerisinde FOX adıyla kiralanan eskiden Et ve Balık Kurumu'na ait olan binadan yayın yapmaktadır. 18 Kasım 2008'de ise FOX, yıllardan beri TRT'nin yayınını gerçekleştirdiği, 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nın yayın haklarını, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) satın aldı ve iptal etti. 19 Mayıs 2009'da FOX, yeni grafiklere ve jeneriklere geçmiştir. Ayrıca 2010'da İtalya Ligi Serie-A yayın haklarını almışır.Ancak ayda sadece 1 veya 2 maç yayınlanmaktadır. FOX'da yayınlanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında, 70 markanın 201 reklamı, 35 dakika boyunca ekranda yer bulmuştur. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) reklam ölçüm raporuna göre, yayınlanan 35 dakikalık reklamın, 14 dakikası bant ve çerçeve reklamlardan, geriye kalanı ise kuşak reklamlardan oluşmuştur. Maçın çok önemli anlarını, o anda yayınlanan reklamlar nedeniyle izlemekte zorlanan taraftarların rahatsızlığına köşe yazarları da tercüman oldu. FOX'un uyguladığı reklam stratejisi, ulusal gazetelerde yazan yedi köşe yazarı tarafından sert eleştirilere hedef olmuştur. Fox Ana Haber'i Hafta İçi Nazlı Tolga sunmuştur. 2 Eylül 2013'ten beri FOX Ana Haber'i hafta içi Fatih Portakal, hafta sonu ise Gülbin Tosun sunmaktadır.
11 Ağustos 2010'da logosunu saydam beyazdan üç boyutlu beyaz logoya çevirmiş; fakat daha sonra 1 Temmuz 2012'de yeniden yarı saydam logoya dönüş yapmıştır. Bununla birlikte jeneriklerini de yenileyerek, 16:9 görüntü formatına geçmiştir.