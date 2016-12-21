22 Aralık 2016 01:22

Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişinde kazanan numaralar bu akşam belli oldu.

21.12.2016 Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar 21:15'te yayınlandığı andan itibaren Fotospor.com'da.

Markete inip şans topu oynasam kasiyerin para üstünü 10 kuruşlarla verme olasılığı kaç acaba? — OKAN (@okan07_demir) 21 Aralık 2016

Geçen Hafta 14 Aralık 2016 Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar 04, 16, 22, 29, 30 + 11 olmuştu ve 5+1 bilen çıkmayınca 642.393,16 lira bu haftaya devretmişti.

İşte 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları:

21 Aralık 2016 tarihinde Şans Topu 810. hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta kimsenin bilemediği büyük ikramiye sonrası bu hafta da ilgi yoğun oldu. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye üst üste ikinci kez gelecek haftaya devretti. 5+1 ikramiyesini bu hafta bilen çıkmadı.. 5+1 bilen kimse olmayınca, 1.318.006,58 TL gelecek haftaya devretti. 5 bilen 20 kişi 3.378,55 TL, 4+1 bilen 222 kişi 304,80 TL, 4 bilen 2.878 kişi 31,30 TL, 3+1 bilen 5.650 kişi 20,40 TL, 3 bilen 78.525 kişi 4,00 TL, 2+1 bilen 51.637 kişi 6,20 TL ve 1+1 bilen 171.886 kişi 3,50 TL ikramiye kazandılar.

Geçen Hafta 14 Aralık 2016 Şans Topu Çekiliş Sonucu

14 Aralık 2016 şans topu çekilişinde kazanan numaralar geçen hafta belli oldu. 14.12.2016 Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar 04, 16, 22, 29, 30 + 11 oldu. 5+1 Bilen çıkmadı ve 642.393,16 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu 14 Aralık 2016 tarihindeki 809.hafta çekiliş sonuçlarına göre 'Şans Topu' şans oyununun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar , 4 , 16 , 22 , 29 , 30 , + , 11 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki Şans Topu çekilişinde 5+1 Bilen çıkmayınca 642.393,16 lira ikramiye haftaya devretti.

5 Bilen 14 kişi 4.588,85 TL,

4+1 Bilen 229 kişi 280,55 TL,

4 Bilen 2805 kişi 30,60 TL,

3+1 Bilen 6097 kişi 18,05 TL,

3 Bilen 70335 kişi 4,25 TL,

2+1 Bilen 48892 kişi 6,15 TL,

1+1 Bilen 166647 kişi 3,45 TL, ikramiye kazandılar.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı şans topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA İHTIMALLERİ

Şans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Şans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107'de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Şans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Şans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Şans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.