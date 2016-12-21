21 Aralık 2016 09:36

Ankara’da etkili kar yağışı başladı ve öğrenciler Ankara’da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 21 Aralık Çarşamba Ankara okullar tatil olacak mı? Meteorolojinin yaptığı açıklamalar ardından gözler MEB ve valiliğe çevirildi. Kar yağışının yoğunluğuna göre okullar tatil mi belli olacak.

Düşünsene rektorlukten mesaj geliyor. Kar nedeni ile eğitime bir gün ara verilmiştir diye. #Ankara ❄❄ — Ceren Su Yıldız (@ukala_ceren) 20 Aralık 2016

Ankara’da yarın okullar tatil mi değil mi açıklaması merakla bekleniyor.

ANKARA’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Ankara’da okullar tatil olacak mı? Öğrenci ve velilerin en çok kafasını kurcalayan soru bu oldu. Ankara Valiliği’nden konuyla ilgili herhangi bir son dakika açıklaması gelmedi. Son dakika Ankara kar tatili açıklaması geldiğinde bu sayfadan öğrenebileceksiniz.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara’da Salı akşamı başlayan hafif kar yağışı, Meteoroloji tahminlerine göre ilerleyen saatlerde yoğunluğunu artıracak. Ankara bu geceyi kar yağışlı geçirecek. 21 Aralık Çarşamba günü de sıcaklıkların -5 dereceye kadar düşmesi ve kar yağışının sürmesi bekleniyor. Soğuk hava ve kar yağışı Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de sürecek. Ankara hava durumunda güneş yüzünü Pazar günü gösterecek. Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

21 Aralık Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil?

DÜZCE

Düzce'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yığılca ile Kaynaşlı ilçelerindeki eğitim öğretim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verileceği kaydedildi.

ÇORUM

Çorum'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar yüzünden mağduriyet yaşanmaması için Osmancık, Sungurlu ve Kargı ilçelerinde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan değerlendirme kapsamında Osmancık ilçesinde tüm okullarda, Sungurlu ilçesindeki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği öğrenildi.

KASTAMONU

Kastamonu kent merkezinde, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, olumsuz hava koşulları nedeni ile eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.

KARABÜK

KARABÜK'te kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Karabuk Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların çarşamba günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada hamile ve engelli kamu görevlilerinin de izinli sayılacağı bildirdi.

BARTIN

Bartın’da kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı 21 Aralık Çarşamba il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, il genelinde hamile ve engelli tüm kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayıldığı ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te etkili kar nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yapışı nedeniyle bazı kararlar alındığını söyledi.

Kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini ifade eden Mete, hava durumuna göre bu sürenin uzayabileceğini kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür de üniversite öğrencilerine bugün izin verildiğini açıkladı.

KİLİS

Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Vali İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi hesabında yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

Çataklı açıklamasında, gece başlayan kar yağışı dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liseler ile özel okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.