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2017'nin ilk kupası Fenerbahçe'nin

Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.


12 Ocak 2017 21:04

Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-1 yenen Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

Balıkesir'in ev sahipliği yaptığı ve Efeler Ligi'nde bulunan 12 takımın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Fenerbahçe ile Halkbank karşı karşıya geldi. İlk iki seti Fenerbahçe 25-23 ve 25-20'lik skorlarla kazanırken, üçüncü sette direnç ortaya koyan Halkbank 25-15'lik set skoruyla durumu 2-1'e getirdi. Ancak sarı-lacivertliler 4. sette rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve bu seti 25-21 alarak maça nokta koydu.

Tarihinde 2008 ve 2012'den sonra üçüncü kez bu kupayı kazanan Fenerbahçe, böylelikle gelecek sezon CEV Cup'a katılma hakkı da kazandı.

Salon: Balıkesir Yeni

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya xx, Yasin Okumuş xx

Fenerbahçe: Selçuk Keskin xxx, Pajenk xxx, Sket xxx, Sabit Karaağaç xxx, Quesque xxx, Metin Toy xxx (Mehmet Özbek xxx, Alperay Demirciler xxx, Ogulcan Yatkın xxx, Ediz Kaan Fırıncıoğlu xxx, Batı Kayhan xxx, Metehan Baş xxx, Oğuzhan Karasu xxx)

Halkbank: Burutay Subaşı xx, Mustafa Ramazanoğlu xx, Kemal Kayhan xx, Emre Batur xx, Kooy xx, Miljkoviç xx (Hasan Yeşilbudak xx, Caner Dengin xx, Akhrem xx, Vincic xx, Rıfat Erden Çevikel xx, Faik Samet Güneş xx)

Setler: 25-23, 25-20, 15-25, 25-21

Süre: 113 dakika

Etiket: Voleybol, Fenerbahçe


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