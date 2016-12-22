22 Aralık 2016 03:24

Milyonlarca asgari ücretli tarafından beklenen asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor.

2017 yılı asgari ücret miktarının ne kadar olacağı sorusunun bu hafta içinde yanıt bulması bekleniyor.

#asgariücret Asgari ücretten vergi alınmasın.Adı üstünde asgari ücret.İnaniyorumki sayın Cumhurbaşkanımız #RT_Erdogan bu işi çözer. — Sarı Servet (@SariServet1) 21 Aralık 2016

Türk-İş tarafından talep edilen asgari ücret miktarı 1600 TL olurken, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ise zam yapılmaması talebi ile komisyondaki yerini aldı.

Asgari ücret talebi konusunda açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Milli gelirine oranla dünyada en yüksek asgari ücret olan bir ülkedeyiz. Bundan şikâyet etmek için söylemiyorum ama buna da dikkat etmemiz lazım. İstemenin sonu yok.” dedi.

6,5 milyon asgari ücretli 2017 yılına sevinçli bir haberle girmek istiyor. Yaşam şartlarının zorluğu talebini dile getiren çalışanlar 2017 yılı asgari ücretinin tatmin edici olmasını istiyorlar. Asgari ücret görüşmeleri sürecini değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu şekilde açıklama yaptı: “”Bir taraftan zeytini silkelerken dikkat etmek lazım, dalını budağını kırmamak lazım ki seneye zeytin verebilsin, alanı da korumak lazım. O anlamda şimdi Türk ekonomisi olarak bizim Türkiye olarak dikkat etmemiz gereken şey şu. Milli gelirine oranla dünyada en yüksek asgari ücret olan bir ülkedeyiz. Bundan şikâyet etmek için söylemiyorum ama buna da dikkat etmemiz lazım. İstemenin sonu yok.”

2017 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Vatan Gazetesi’nde yer alan iddialara göre 2017 yılında brüt asgari ücret 2050 TL olacak. Bununla birlikte sosyal güvenlik primi 294 TL, işsizlik sigorta fonu 21 TL, gelir vergisi 119,25 TL ve damga vergisi 15,75 TL olacak. Böylece çıkartılacak olan bu giderler neticesinde asgari ücretin net tutarı 1600 TL olacak.

1300 TL GÜVENCESİ

Asgari ücretin 2017 miktarının açıklanması için az bir zaman kaldı. Asgari ücret görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 1300 TL güvencesi çerçevesinde gerçekleşiyor. Bakan Müezzinoğlu konu hakkında şu açıklamaları yaptı: “Gerek asgari ücretlilerimiz, gerekse asgari ücretli olmayıp da ekim ayında girdikleri vergi dilimleri dolayısıyla ellerine net geçen maaşı bin 300 liranın altına inenler dâhil sayın başbakanımızın kamuoyuna verdiği söz üzerine hiç kimse bin 300 liranın altında maaş almayacak.”

BEKLENEN ASGARİ ÜCRET MİKTARI: 1450 TL

Komisyonda yer alan Türk-İş’in 1600TL asgari ücret talebi ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun sıfır zam talebi arasında bir uzlaşı sağlanması bekleniyor. Basında yer alan taleplere göre uzlaşı görüşmelerinden çıkacak olan rakamın 1450 TL olması bekleniyor. Nihai karar için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıklama yapması bekleniyor.